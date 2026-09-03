Максим-Олександр та Єлизавета-Вікторія є старшими дітьми Віталія Кличка

Молодший син мера Києва Віталія Кличка, 21-річний Максим-Олександр Кличко, опублікував фото зі старшою сестрою, 23-річною Єлизаветою-Вікторією. Хлопець також поділився особистим зізнанням у блозі в Instagram, пише «Главком».

У кадрі діти Віталія Кличка показалися разом у парку атракціонів «Olympia Looping». Цей парк працює у різних містах Німеччини та країнах Європи, оскільки є пересувним. Тож у якій саме країні Максим-Олександр та Єлизавета-Вікторія зробили своє спільне фото, невідомо.

На фото брат із сестрою позували, обіймаючись. Єлизавета-Вікторія тримала у руках іграшку. Максим-Олександр Кличко зізнався, що сумує за сестрою, та звернувся до неї в Instagram-сторис: «Сумую за тобою», зазначив він.

Молодший син Віталія Кличка поділився рідкісним фото із сестрою фото: Іnstagram.com/maximklitschko1

Як відомо, Максим-Олександр Кличко займається баскетболом та активно ділиться своїми досягненнями у соцмережах. Виступав за збірну України. Він є молодшим сином Віталія Кличка.

Максим-Олександр Кличко займається баскетболом фото: Іnstagram.com/maximklitschko1

Також мер Києва має сина Єгора-Даніеля та доньку Єлизавету-Вікторію, які народилися у шлюбі боксера з Наталією Єгоровою. Подружжя прожило разом понад 20 років. Нині вони розлучені.

Наталія Єгорова з синами Єгором-Даніелем (праворуч на фото), Максимом-Олександром та донькою Єлизаветою-Вікторією фото з відкритих джерел

Нещодавно діти Віталія Кличка навідали матір за кордоном. Наталія Єгорова опублікувала два ексклюзивних фото з 21-річним сином Максимом та 23-річною донькою Єлизаветою-Вікторією. Максим Кличко позував із мамою на тлі набережної. Єгоровій довелося стати на вищу поверхню, щоб бути із сином одного зросту. Парубок, який є баскетболістом, на фото має неабияку схожість із батьком.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко, який із 2022 року офіційно розлучений зі своєю дружиною Наталією Єгоровою, вперше за понад три роки розкрив подробиці особистого життя. Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1996 року. У сімʼї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році син Єгор-Деніел, у 2002-му дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му син Максим. Про розлучення пари стало відомо у серпні 2022 року. Сама Наталія живе у Німеччині, а діти навчаються за кордоном.