Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Молодший син Віталія Кличка поділився рідкісним фото із сестрою

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
іти Віталія Кличка показалися у парку атракціонів
фото: Іnstagram.com/maximklitschko1

Максим-Олександр та Єлизавета-Вікторія є старшими дітьми Віталія Кличка 

Молодший син мера Києва Віталія Кличка, 21-річний Максим-Олександр Кличко, опублікував фото зі старшою сестрою, 23-річною Єлизаветою-Вікторією. Хлопець також поділився особистим зізнанням у блозі в Instagram, пише «Главком».

У кадрі діти Віталія Кличка показалися разом у парку атракціонів «Olympia Looping». Цей парк працює у різних містах Німеччини та країнах Європи, оскільки є пересувним. Тож у якій саме країні Максим-Олександр та Єлизавета-Вікторія зробили своє спільне фото, невідомо.

На фото брат із сестрою позували, обіймаючись. Єлизавета-Вікторія тримала у руках іграшку. Максим-Олександр Кличко зізнався, що сумує за сестрою, та звернувся до неї в Instagram-сторис: «Сумую за тобою», зазначив він.

Молодший син Віталія Кличка поділився рідкісним фото із сестрою
Молодший син Віталія Кличка поділився рідкісним фото із сестрою
фото: Іnstagram.com/maximklitschko1

Як відомо, Максим-Олександр Кличко займається баскетболом та активно ділиться своїми досягненнями у соцмережах. Виступав за збірну України. Він є молодшим сином Віталія Кличка.

Максим-Олександр Кличко займається баскетболом
Максим-Олександр Кличко займається баскетболом
фото: Іnstagram.com/maximklitschko1

Також мер Києва має сина Єгора-Даніеля та доньку Єлизавету-Вікторію, які народилися у шлюбі боксера з Наталією Єгоровою. Подружжя прожило разом понад 20 років. Нині вони розлучені. 

Наталія Єгорова з синами Єгором-Даніелем (праворуч на фото), Максимом-Олександром та донькою Єлизаветою-Вікторією
Наталія Єгорова з синами Єгором-Даніелем (праворуч на фото), Максимом-Олександром та донькою Єлизаветою-Вікторією
фото з відкритих джерел

Нещодавно діти Віталія Кличка навідали матір за кордоном. Наталія Єгорова опублікувала два ексклюзивних фото з 21-річним сином Максимом та 23-річною донькою Єлизаветою-Вікторією. Максим Кличко позував із мамою на тлі набережної. Єгоровій довелося стати на вищу поверхню, щоб бути із сином одного зросту. Парубок, який є баскетболістом, на фото має неабияку схожість із батьком.

Також повідомлялося, що Віталій Кличко, який із 2022 року офіційно розлучений зі своєю дружиною Наталією Єгоровою, вперше за понад три роки розкрив подробиці особистого життя. Віталій та Наталія Кличко одружилися 26 квітня 1996 року. У сімʼї Кличків народилося троє дітей: у 2000 році син Єгор-Деніел, у 2002-му дочка Єлизавета-Вікторія, у 2005-му син Максим. Про розлучення пари стало відомо у серпні 2022 року. Сама Наталія живе у Німеччині, а діти навчаються за кордоном.

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко діти син дочка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над місцем влучання здіймається стовп диму
Атака на Київ: пошкоджено медичний заклад, кількість постраждалих зросла (оновлено)
Вчора, 14:03
Оксана Білозір із синами Андрієм та Ярославом
Білозір розказала, чим займаються її дорослі сини
1 вересня, 11:56
Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня
Удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 30 серпня
30 серпня, 06:03
У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу вибиті вікна у закладі освіти
Нічна атака на Київ: у Шевченківському районі пошкоджено гімназію та медзаклад
27 серпня, 08:27
Усик є колишнім абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі та дворазовим абсолютним чемпіоном у надважкій
Шестеро представників спорту потрапили до рейтингу найвидатніших українців
26 серпня, 09:45
Кличко: Київ готує альтернативні джерела тепла на випадок руйнування центральних мереж
«Прораховано найскладніші сценарії»: Кличко розповів, як Київ готується до зимових атак
21 серпня, 15:42
Київська дитяча залізниця – навчальний заклад «Укрзалізниці», де юні залізничники – учні шкіл міста Києва та області проходять профорієнтаційне навчання та професійну підготовку за залізничними спеціальностями і професіями
Пасажири Київської дитячої залізниці опинилися на вулиці під час атаки «шахедів»: подробиці інциденту
21 серпня, 08:56
Англійська стане обов’язковою у дитсадках з 1 вересня
Англійська стане обов’язковою у дитсадках: кого торкнуться зміни з 1 вересня
19 серпня, 17:01
ВВорог застосував балістичні ракети та крилаті ракети одразу з кількох напрямків
Росія масовано атакувала Київ: є загибла, поранені, спалахнули пожежі
5 серпня, 00:45

Життя

П’ятниця змусить розставити крапки над «і»: найавторитетніший гороскоп на 4 вересня 2026 року
П’ятниця змусить розставити крапки над «і»: найавторитетніший гороскоп на 4 вересня 2026 року
Молодший син Віталія Кличка поділився рідкісним фото із сестрою
Молодший син Віталія Кличка поділився рідкісним фото із сестрою
Саакашвілі показав, як виросла його донька-школярка
Саакашвілі показав, як виросла його донька-школярка
Діти принца Гаррі підуть до школи у Великій Британії: яка вартість навчання
Діти принца Гаррі підуть до школи у Великій Британії: яка вартість навчання
У Відні дівчинка народилася в ресторані McDonald's (фото)
У Відні дівчинка народилася в ресторані McDonald's (фото)
Мінкульт продовжив бронювання для «Підпільного стендапу»
Мінкульт продовжив бронювання для «Підпільного стендапу»

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
366K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 вересня: ситуація на фронті
149K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 вересня 2026
104K
Кремль запросив Зеленського на переговори з Путіним
99K
Новий міністр оборони зробив пропозицію Федорову
89K
Порошенко зробив пропозицію Зеленському
83K
Хірург, який працює у ВЛК, чесно розповів, чому не списує військовозобов’язаних

Новини

Росія атакувала енергетику Одещини. Без світла залишилися 350 тис. родин
Вчора, 14:23
Росія змінила тактику ударів по залізниці України – The Guardian
Вчора, 13:52
Російська пропаганда заявила про захоплення Козачої Лопані: що кажуть Сили оборони
Вчора, 12:45
Європа має резерви для посилення ППО України – глава МЗС Німеччини
Вчора, 12:11
Літак президента Ірану екстрено сів через роботу ППО
Вчора, 11:36
Кортеж Путіна у Владивостоці супроводжує пікап із зенітним кулеметом (відео)
Вчора, 11:28

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua