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Києво-Печерська лавра частково відновила роботу для відвідувачів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Києво-Печерська лавра частково відновила роботу для відвідувачів
Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки
фото: Національний заповідник Києво-Печерська лавра/Facebook

Відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом

З 19 червня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» частково відновив роботу для відвідувачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу заповідника.

Наразі доступні Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква Спаса на Берестові, Трапезна церква та музейні виставки. Також відновлено проведення групових екскурсій за попереднім записом.

«Попри пошкодження, завдані внаслідок російської атаки 15 червня, духовне життя в Києво-Печерській лаврі триває. На час проведення відновлювальних робіт в Успенському соборі богослужіння Православної церкви України звершуватимуться у Трапезному храмі преподобних Антонія і Феодосія Печерських згідно з чинним розкладом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 15 червня Росія атакувала Україну. Найбільшого удару зазнав Київ. Окрім великої кількості пошкоджених будинків було влучання у Києво-Печерську Лавру. Унаслідок прямого влучання на території об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО виникла масштабна пожежа – загорівся дах Успенського собору, пошкодження суттєві. Святині та богослужбові предмети з лаври встигли евакуювати.

Як повідомлялося, інформаційно-просвітницький відділ Української православної церкви оприлюднив офіційну заяву про нічне влучання в Успенський собор Києво-Печерської лаври. У тексті релігійна організація обмежилася лише сухою констатацією руйнувань, повністю уникнувши засудження дій країни-агресорки РФ.

До того ж Свириденко заявила, що Успенський собор Києво-Печерської лаври, пошкоджений внаслідок атаки РФ у ніч на 15 червня, буде відновлено

Зауважимо, у столиці після ліквідації першочергових наслідків нещодавнього ворожого обстрілу відновила роботу Церква Спаса на Берестові. Храм, що входить до складу Національного заповідника «Києво-Печерська лавра», відкритий для відвідувачів від 17 червня.

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Теги: Києво-Печерська лавра Київ

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