У Броварах можливе відключення електропостачання на невизначений термін – мер Сапожко

Дані заходи необхідні для стабілізації енергосистеми регіону

31 жовтня через обстріл РФ були пошкоджені енергооб’єкти, що живлять Бориспільський, Броварський, Переяславський, Вишгородський та Ірпінський райони. У місті Бровари можливі відключення електропостачання. Про це повідомив мер міста Бровари Ігор Сапожко.

«До уваги броварчан! За інформацією ДТЕК орієнтовно з 22.00 – 22.30 год. можливе відключення електропостачання у місті на невизначений термін. Підготуйтеся до можливої тривалої відсутності електрики, зарядіть необхідні гаджети. Дані заходи необхідні для стабілізації енергосистеми», – написав Сапожко.

Раніше повідомлялося, що Повітряні сили збили вранці над Україною понад 40 ракет.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. Влада закликала жителів Київщини підготуватись до тривалої відсутності електрики.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги російські загарбники атакували Київ. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Під ракетний обстріл потрапила і Чернівецька область.

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.