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Заховане у Новій Зеландії «найчистіше озеро у світі» постраждало від туристі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Заховане у Новій Зеландії «найчистіше озеро у світі» постраждало від туристі
«Найчистіше озеро в світі» ризикує помутніти

Озеро має «виняткову оптичну чистоту» з видимістю до 70-80 метрів, проте слиз водорості, який ймовірно був занесений людьми, може назавжди це змінити

У серці національного парку Нельсон-Лейкс на Південному острові Нової Зеландії розташоване чарівне озеро, оточене лісами і льодовиковими водами. Про це інформує «Главком» із посиланням на CNN.

Туристи, які відвідують парк, відзначають незвичайний колір та неземну енергетику Ротомаїревендуа (Rotomairewhenua), що означає «озеро мирних земель». Однак лише близько десяти років тому вчені з'ясували, що його вода має «виняткову оптичну чистоту» з видимістю до 70-80 метрів, що робить її найпрозорішою прісною водою у світі.

З того часу озеро отримало титул «найчистішого озера у світі», і його фотографії стали поширюватися в соціальних мережах, що збільшило його популярність серед туристів у період з грудня до березня. Проте захисники природи та місцеве плем'я Ngāti Apa висловлюють побоювання: зростаюча популярність може загрожувати чистоті озера.

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Особливе занепокоєння викликає поширення ліндавії – мікроскопічної водорості, яка утворює слиз. «Інвазивний вид до Нової Зеландії, ліндавія, швидше за все, потрапила туди з Північної Америки, можливо, через рибальські знаряддя», – припускає Філ Новіс, старший науковий співробітник державного екологічного інституту Landcare Research.

Для боротьби з цією проблемою були встановлені станції очищення поряд із озерами, де ліндавія, та розміщені навчальні таблички, які закликають туристів очищати своє взуття перед входом на територію парку.

Звання «найчистішого озера в світі» та розголос у соціальних мережах безсумнівно сприяли популярності цього місця, каже Мелісса Гріффін, старший рейнджер біорізноманіття Нельсонських озер Департаменту охорони природи: «Раніше це було гарне місце, яке було відоме, але туди мало хто ходив. Потім, коли озеро отримало назву, це дійсно почало збільшувати кількість туристів, які йшли до саме до озера».

Одна із захисниць природи поділилася своїми враженнями: «Я хочу, щоб люди приходили, насолоджувалися, бачили це, сиділи поряд і побули віч-на-віч. Є щось особливе в тому, щоб стати поряд з озером, відчути спокій, чути птахів і просто дивитися на цю чарівну  воду».

Нагадаємо, одне з найпопулярніших місць для вечірок у Європі планує низку нових жорстких заходів, включаючи заборону бікіні на громадських вулицях, щоб «очистити свій імідж». За порушення нового кодексу поведінки передбачено штрафи, що дуже засмутило туристів.

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Теги: туризм Нова Зеландія природа вчені

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