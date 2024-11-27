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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Україні оголошена масштабна повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

Станом на 13:01 у Києві та низці областей України оголошена повітряна тривога. Як повідомляють моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою через зліт винищувача МiГ-31К.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, під час нічної атаки російських безпілотників на Київ уламки збитих дронів впали в Дніпровському районі столиці. Внаслідок падіння уламків БпЛА була серйозно пошкоджена будівля, постраждали двоє осіб. Одного з них госпіталізували.

Також у ніч на 26 листопада уламки збитих дронів упали в чотирьох районах Київщини. Пошкоджені приватні будинки, житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, гаражі та автомобіль.

До слова, російські війська завдали авіаційного удару по житловому масиву міста Суми. Внаслідок атаки росіян дві людини загинули.

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Теги: тривога

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