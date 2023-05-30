У Києві невідомі намагалися знищити 200-річні дуби (фотофакт)
У Святошинському районі столиці підпиляли дерева
Біля станції метро «Житомирська» у Києві декілька днів тому невідомі підпиляли 200-річні дуби. Про це повідомив арборист Володимир Ветроградський на своїй сторінці у соцмережі.
«Дуби цинічно підпиляно судячи зі слідів два-три дні тому. Підготовано до знищення. По іншу сторону дороги, біля пам’ятки природи місцевого значення, вже зрізано три здорові дерева інших видів віком до 40 років», – зазначив Володимир.
Ветроградський закликав громаду звернути увагу на це та написати заяву до поліції за статтями про знищення або пошкодження зелених насаджень в населених пунктах та пошкодження об’єктів благоустрою.
Він також розповів, що цим деревам біля Житомирскої (Святошинський р-н) приблизно 200 років. Для дуба – це лише початок життя. До прикладу дуб черешчатий живе по 1000–1500 років.
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