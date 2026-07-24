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Голова Укртрансбезпеки попередив про небезпеку «спальних» автобусів

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Голова Укртрансбезпеки попередив про небезпеку «спальних» автобусів
В Україні немає сертифікованих автобусів зі спальними місцями
фото: фейсбук-сторінка Микити Лагуніна

За словами Микити Лагуніна, в Україні немає жодного сертифікованого автобуса з обладнаними спальними місцями

Голова Державної служби України з безпеки на транспорті Микита Лагунін закликав українців не користуватися міжнародними автобусними рейсами, які рекламують так звані спальнi місця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посадовця.

Лагунін заявив, що наразі в Україні немає жодного сертифікованого автобуса, обладнаного спальними місцями для пасажирів. За його словами, усі подібні конструкції є кустарними та незаконними. «Застерігаю всіх пасажирів: це пряма загроза вашому життю – ви купуєте ілюзію комфорту ціною власної безпеки», – наголосив посадовець.

Він пояснив, що пасажирські перевезення мають здійснюватися лише транспортними засобами, які пройшли сертифікацію відповідно до встановлених вимог. Очільник Укртрансбезпеки зазначив, що під час екстреного гальмування або дорожньо-транспортної пригоди перебування пасажира в лежачому положенні без належної фіксації значно підвищує ризик тяжких травм або загибелі.

Окрім цього, Лагунін повідомив, що Укртрансбезпека вже відстежує пропозиції таких перевезень. За його словами, перевізники, які використовують незаконно переобладнані автобуси, нестимуть відповідальність, а окремі можуть втратити ліцензії.

«Закликаю перевізників: не ризикуйте життям та здоров'ям пасажирів. Пасажирський транспорт має гарантувати безпеку, а не перетворюватися на рейс в один кінець», - підсумував посадовець.

Через закритий повітряний простір українці масово користуються міжнародними автобусними та залізничними перевезеннями. За словами заступника голови транспортного комітету Верховної Ради Володимира Крейденка, після відкриття авіасполучення значна частина пасажирів готова повернутися до авіаперельотів.

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Теги: транспорт перевезення автобус укртрансбезпека

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