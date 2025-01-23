Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом

Лікарку затримано під час чергової передачі неправомірної вигоди

Голова Васильківської МСЕК за гроші допомагала військовозобов’язаним безпідставно оформлювати групи інвалідності

До суду скеровано обвинувальний акт відносно голови Васильківської МСЕК Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи за обвинуваченням в одержанні грошей за безпідставне оформлення груп інвалідності (ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України). Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури.

Вказується, що схему отримання грошей із військовозобов’язаних чоловіків призовного віку, яка діяла щонайменше з серпня 2023 року, викрили за сприяння керівництва Київської ОВА.

Для отримання потрібних результатів медичного обстеження, що стануть підставою для присвоєння групи інвалідності, військовозобов’язані мали «на папері» пройти певне лікування і формально перебувати у стаціонарі лікарні. Після цього чоловікам видали довідку про присвоєння III групи інвалідності строком на 1 рік.

Надалі голова комісії повідомила, що за такою ж схемою чоловіку зможуть зробити довідку про присвоєння II групи інвалідності.

Лікарку затримано під час чергової передачі неправомірної вигоди фото: Київська міська прокуратура

Голова Васильківської МСЕК за гроші допомагала військовозобов’язаним безпідставно оформлювати групи інвалідності фото: Київська міська прокуратура

Під час чергової передачі неправомірної вигоди жінку затримали. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у Львові на хабарі затримали голову резервного складу військово-лікарської комісії Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) 44-річного Мирослава Сукмановського. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Повідомляється, що керівник ВЛК за $2 тис. обіцяв оформити фейковий діагноз про непридатність до служби 43-річного військовозобов’язаного.

Раніше на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.

До слова, у грудні Верховна Рада схвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертних комісій (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.