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Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Організаторка схеми з «інвалідізації» військовозобов'язаних на Київщині постане перед судом
Лікарку затримано під час чергової передачі неправомірної вигоди
фото: Київська міська прокуратура

Голова Васильківської МСЕК за гроші допомагала військовозобов’язаним безпідставно оформлювати групи інвалідності 

До суду скеровано обвинувальний акт відносно голови Васильківської МСЕК Київського обласного бюро медико-соціальної експертизи за обвинуваченням в одержанні грошей за безпідставне оформлення груп інвалідності (ч.ч. 1, 3 ст. 368 КК України). Про це йдеться в повідомленні Київської міської прокуратури. 

Вказується, що схему отримання грошей із військовозобов’язаних чоловіків призовного віку, яка діяла щонайменше з серпня 2023 року, викрили за сприяння керівництва Київської ОВА.

Для отримання потрібних результатів медичного обстеження, що стануть підставою для присвоєння групи інвалідності, військовозобов’язані мали «на папері» пройти певне лікування і формально перебувати у стаціонарі лікарні. Після цього чоловікам видали довідку про присвоєння III групи інвалідності строком на 1 рік.

Надалі голова комісії повідомила, що за такою ж схемою чоловіку зможуть зробити довідку про присвоєння II групи інвалідності.

Лікарку затримано під час чергової передачі неправомірної вигоди
Лікарку затримано під час чергової передачі неправомірної вигоди
фото: Київська міська прокуратура
Голова Васильківської МСЕК за гроші допомагала військовозобов’язаним безпідставно оформлювати групи інвалідності
Голова Васильківської МСЕК за гроші допомагала військовозобов’язаним безпідставно оформлювати групи інвалідності
фото: Київська міська прокуратура

Під час чергової передачі неправомірної вигоди жінку затримали. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, у Львові на хабарі затримали голову резервного складу військово-лікарської комісії Шевченківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) 44-річного Мирослава Сукмановського. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону. Повідомляється, що керівник ВЛК за $2 тис. обіцяв оформити фейковий діагноз про непридатність до служби 43-річного військовозобов’язаного. 

Раніше на Хмельниччині правоохоронці викрили керівницю Маріупольської медико-соціальної експертної комісії, яка тимчасово дислокується в області, на вимаганні грошей за оформлення інвалідності.

До слова, у грудні Верховна Рада схвалила законопроєкт №12178 про ліквідацію медико-соціальні експертних комісій (МСЕК). А 18 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон №11225 про удосконалення роботи медико-соціальних експертних комісій.

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Теги: гроші МСЕК мобілізація корупція в Україні

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