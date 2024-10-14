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На військовому об'єкті у ФРН зловили громадянина Росії на велосипеді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На військовому об'єкті у ФРН зловили громадянина Росії на велосипеді
Велосипедиста, який є громадянином Росії, затримали на важливому полігоні Бундесверу
фото: Business Insider

Business Insider: на військовому об'єкті ФРН знайшли можливого російського шпигуна

На території Центру військової підготовки в Німеччині поліція зупинила чоловіка на велосипеді, пише Business Insider. З'ясувалося, що чоловік має російське громадянство. Він сказав, що просто проїжджав повз. Зголом його відпустили.

Повідомляється, що площа військового об'єкту складає 23 тис. га. Територія не обгороджена, але є шлагбауми та знаки попередження. Як зазначає видання, саме тут відпрацьовуються сценарії НАТО щодо ймовірного нападу Росії» на Альянс.

Питання про те, чи ця людина є російським агентом, залишається відкритим, пише видання. Проте, згідно з внутрішніми документами бундесверу, військова поліція поінформувала Міноборони Німеччини, що не можна виключати спробу шпигунства. Тим більше, що лише два тижні тому бундесвер у щорічному звіті Служби військової контррозвідки (MAD) попередив, що російські спецслужби активізували шпигунську діяльність проти німецьких збройних сил.

Раніше у США суд присяжних визнав чотирьох американських громадян винними в незаконній діяльності на території США в інтересах Росії.

За даними відомства, чотирьом засудженим загрожує максимальне покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Дата оголошення вироку ще призначена. Згідно з представленими в суді даними прокуратури, всі четверо обвинувачених пов'язані з президентом Антиглобалістського руху Росії Алєксандром Іоновим.

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Теги: поліція Міноборони Німеччина шпигун громадянство

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