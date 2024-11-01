Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мільярдер та власник Bloomberg «без вагань» проголосував за Гарріс

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Мільярдер та власник Bloomberg «без вагань» проголосував за Гарріс
Блумберг проголосував за Гарріс
фото з відкритих джерел

Один із найбагатших та найвпливовіших бізнесменів США проголосував на виборах президента

Мільярдер Майкл Блумберг підтримав кандидатку на посаду президента від демократів Камалу Гарріс, заявивши, що проголосував за неї «без вагань». Про це бізнесмен написав в авторській колонці агентства Bloomberg, власником якого він є.

«Не з усіх питань я погоджуюся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, але на початку цього тижня я проголосував за неї без вагань», – зазначив він.

Як повідомляє Блумберг, він керувався двома ключовими аспектами: політичною позицією та особистою чесністю. Згадавши про доброчесність Гарріс, він зазначив, що «Трамп не є придатним для високої посади».

Бізнесмен також наголосив на відмові експрезидента визнати результати виборів 2020 року, а також на штурмі Капітолія його прихильниками.

«Він перетворив нашу країну, найбільшу державу світу, на бананову республіку... Замість вибачитися - як це зробили декотрі з тих, хто був засуджений за злочини, пов'язані із 6 січня, Трамп святкує цей день», – зазначив мільярдер.

На переконання Блумберга, для Трампа ніщо «не має більшої ваги, ніж слава і його власне марнославство».

Водночас Гарріс, за його словами, «сповнена рішучості вести нашу націю вперед, і вона розуміє, що єдиний спосіб зробити це – об'єднати людей».

Блумберг також висловив критику щодо заяв експрезидента про депортацію мігрантів, зазначивши: «План Трампа депортувати мільйони людей, які тут живуть і працюють, призведе до економічної катастрофи».

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада, але виборці можуть голосувати заздалегідь поштою або на спеціально організованих дільницях.

До слова, Дональд Трамп випереджує Камалу Гарріс за рівнем підтримки виборців у таких американських штатах, як Джорджія та Аризона. Про це свідчить опитування, проведене Rasmussen Reports і  American Thinker.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.

Читайте також:

Теги: вибори Дональд Трамп Майкл Блумберг бізнесмен США вибори у США Камала Гарріс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай обіцяє відповісти на погодження Тайваню від США озброєння
Китай прийме «контрміри» у відповідь на пакет озброєння США для Тайваню – Reuters
27 жовтня, 07:20
У Грузії проходять парламентські вибори
У Грузії розпочались парламентські вибори: в Україні не відкрито жодної дільниці
26 жовтня, 08:01
До нового пакета військової допомоги від США увійшли ракети, боєприпаси та військова техніка
Стало відомо, яке озброєння отримає Україна від США у новому пакеті допомоги
21 жовтня, 18:22
Ціна золота наближається до нового рекорду
Ціни на золото б'ють рекорди, і це тільки початок: аналіз Bloomberg
17 жовтня, 09:10
Видання пише, що Угорщина, набула репутації блокувальника санкцій
Коли Угорщина розблокує €35 млрд для України від ЄС. Деталі від Euronews
8 жовтня, 16:26
Експосол Росії у США Анатолій Антонов 6 жовтня повернувся в Москву
Росія вперше за майже століття може залишитися без посла в США: що сталося
7 жовтня, 21:55
Україна опинилася в невизначеності після візиту Зеленського до США
Україна опинилася в невизначеності після візиту Зеленського до США
6 жовтня, 00:27
Обама наступного тижня агітуватиме за Гарріс у штаті Пенсильванія – WP
Обама наступного тижня агітуватиме за Гарріс у штаті Пенсильванія – WP
5 жовтня, 02:30
Ніхто з лідерів НАТО не ризикне приймати рішення замість України
Україну схиляють до пришвидшення рішення щодо перемир’я
3 жовтня, 16:06

Політика

Мільярдер та власник Bloomberg «без вагань» проголосував за Гарріс
Мільярдер та власник Bloomberg «без вагань» проголосував за Гарріс
Канада запровадить додаткові санкції проти РФ за депортацію українців
Канада запровадить додаткові санкції проти РФ за депортацію українців
Саміт ЄС відбудеться під час головування Польщі у першому півріччі 2025 року
Саміт ЄС відбудеться під час головування Польщі у першому півріччі 2025 року
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
«Ніякого вступу України в НАТО не буде»: Небензя в ООН видав чергову порцію заяв
Суд РФ на 16 років тюрми засудив студента, який знімав на відео військкомат
Суд РФ на 16 років тюрми засудив студента, який знімав на відео військкомат
Катар, Ватикан, ПАР та інші: хто з держав взяв на себе зобов'язання повернути українських дітей з РФ
Катар, Ватикан, ПАР та інші: хто з держав взяв на себе зобов'язання повернути українських дітей з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
58K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
28K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
11K
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність
7573
«Дефіцит величезний». Нацгвардієць пояснив, скільки ще українців потрібно мобілізувати

Новини

Заміна банкнот та реформа митниці: що змінилося з 1 листопада
Сьогодні, 05:00
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 04:45
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Вчора, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Вчора, 15:15

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua