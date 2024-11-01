Мільярдер та власник Bloomberg «без вагань» проголосував за Гарріс

Один із найбагатших та найвпливовіших бізнесменів США проголосував на виборах президента

Мільярдер Майкл Блумберг підтримав кандидатку на посаду президента від демократів Камалу Гарріс, заявивши, що проголосував за неї «без вагань». Про це бізнесмен написав в авторській колонці агентства Bloomberg, власником якого він є.

«Не з усіх питань я погоджуюся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс, але на початку цього тижня я проголосував за неї без вагань», – зазначив він.

Як повідомляє Блумберг, він керувався двома ключовими аспектами: політичною позицією та особистою чесністю. Згадавши про доброчесність Гарріс, він зазначив, що «Трамп не є придатним для високої посади».

Бізнесмен також наголосив на відмові експрезидента визнати результати виборів 2020 року, а також на штурмі Капітолія його прихильниками.

«Він перетворив нашу країну, найбільшу державу світу, на бананову республіку... Замість вибачитися - як це зробили декотрі з тих, хто був засуджений за злочини, пов'язані із 6 січня, Трамп святкує цей день», – зазначив мільярдер.

На переконання Блумберга, для Трампа ніщо «не має більшої ваги, ніж слава і його власне марнославство».

Водночас Гарріс, за його словами, «сповнена рішучості вести нашу націю вперед, і вона розуміє, що єдиний спосіб зробити це – об'єднати людей».

Блумберг також висловив критику щодо заяв експрезидента про депортацію мігрантів, зазначивши: «План Трампа депортувати мільйони людей, які тут живуть і працюють, призведе до економічної катастрофи».

Нагадаємо, що вибори президента США відбудуться 5 листопада, але виборці можуть голосувати заздалегідь поштою або на спеціально організованих дільницях.

До слова, Дональд Трамп випереджує Камалу Гарріс за рівнем підтримки виборців у таких американських штатах, як Джорджія та Аризона. Про це свідчить опитування, проведене Rasmussen Reports і American Thinker.

Нагадаємо, кандидат на посаду президента Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп і його кандидат на пост віцепрезидента Джей Ді Венс окреслили план щодо завершення війни в Україні. Так, Трамп планує переглянути Мінські угоди 2014 і 2015 років, які не змогли зупинити бойові дії на сході України. Один із радників колишнього президента заявив, що в цих угодах було окреслено план збереження територіальної цілісності України із закріпленням автономних зон, але умови так і не було реалізовано або приведено у виконання.

До слова, республіканці у Конгресі вже розробляють програму для Дональда Трампа у випадку його перемоги на виборах президента. План дій розрахований на перші 100 днів президентства.