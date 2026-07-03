Замах на Єрмолаєва в Монако: Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження

Вхід до житлового будинку в Монако після вибуху

Розслідуванням займається Головне слідче управління Нацполіції

В Україні розпочато кримінальне провадження за фактом замаху на підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його оточення. Як інформує «Главком», про це повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар’яна Гайовська-Ковбасюк в коментарі «Укрінформу».

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію за ч. 2 ст. 15 п. п. 1, 5, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – закінчений замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб, на замовлення.

Розслідуванням займається Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора.

Джерела «Главкома» у правоохоронних органах уточнили, що кримінальне провадження в Україні було відкрито 1 липня, тобто майже через півтори доби після замаху в Монако.

Нагадаємо, 29 червня близько 21:00 у Монако стався потужний вибух у житловому будинку. Уряд Монако офіційно заявив, що причиною трагедії, очевидно, стало «зловмисне діяння».

Згодом ЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху у Монако постраждав відомий український бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Також лунали непідтверджені дані про те, що ніби поранені і його дружина та 13-річний син. Крім того, до лікарні в стані шоку було доставлено ще чотирьох осіб, які перебували поруч.

Водночас Анна Єрмолаєва, дружина бізнесмена Вадима Єрмолаєва, повідомила, що не дістала поранення внаслідок вибуху в Монако, який стався ввечері 29 червня. Відповідно, у тяжкому стані внаслідок інциденту перебуває інша жінка.

До слова, посольство України у Франції встановило прямий контакт із представниками поліції і медичних закладів Монако після вибуху, внаслідок якого постраждав український підсанкційний бізнесмен.

Тим часом вже правоохоронці встановили особу жінки, яку підозрюють у причетності до вибуху біля будинку підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. За версією слідства, жінка діяла, замаскувавшись під чоловіка.