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У передмісті Києва лунатимуть вибухи: влада звернулася до жителів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У передмісті Києва лунатимуть вибухи: влада звернулася до жителів
фото ілюстративне

Вибухи лунатимуть у Вишгородському районі

У передмісті Києва сьогодні буде гучно – містян просять не лякатися. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Як зазначається, вибухи лунатимуть у Вишгородському районі.  «На території району проводяться вибухові роботи», – поінформували у КОВА.

Жителів області просять зберігати спокій та у разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття.

Нагадаємо, у ніч на 1 листопада Київська область зазнала атаки російських дронів, сили ППО збивали ворожі безпілотники. Унаслідок падіння уламків пошкоджено два приватних будинки. Постраждалих серед населення немає. Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено два приватних будинки.

Теги: укриття населення вибух Київщина

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