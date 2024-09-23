«Насильство досягло рівня епідемії». У США стрілянина забрала життя чотирьох людей

Пізно ввечері 22 вересня кілька людей під'їхали до району Файв-Пойнт-Саут, вийшли зі свого автомобіля і почали стріляти

На місці події виявлено понад 100 гільз

Четверо людей загинули та ще 17 отримали поранення внаслідок стрілянини в Бірмінгемі, штат Алабама. Про це повідомляє CNN.

Подія сталася ввечері суботи, 22 вересня, в розважальному районі Бірмінгема. Відразу після 23 години вечора кілька людей під'їхали до району Файв-Пойнт-Саут, вийшли зі свого автомобіля і почали стріляти, а потім розвернулися та поїхали. Поліція вважає, що стрілки або стрілець прагнули влучити в одну людину, а інші жертви потрапили під перехресний вогонь.

«Хтось був готовий заплатити гроші, щоб цю людину вбили», – сказав начальник поліції Бірмінгема Скотт Термонд.

Четверо людей загинули та ще 17 отримали поранення внаслідок стрілянини в Бірмінгемі фото: CNN

Детективи працюють над тим, щоб визначити, хто був передбачуваною ціллю (цілями) стрілянини. Поліцейський департамент Бірмінгема співпрацює з ФБР та іншими агентствами для розслідування.

Рендалл Вудфін, мер Бірмінгема, вважає, що насильство з використанням зброї в місті досягло «рівня епідемії». «Я хочу разом із державою вирішити цю проблему», – сказав він.

Коли поліцейські прибули на місце події в суботу ввечері, вони виявили мертвими двох чоловіків і жінку. Ще один чоловік помер у лікарні. За словами начальника поліції, на місці події виявлено понад 100 гільз.

Стрілянина сталася ввечері суботи, 22 вересня, в розважальному районі Бірмінгема фото: WBMA

Поліція ідентифікувала трьох із чотирьох загиблих: це 21-річна Анітра Холломан, а також 27-річні Тадж Букера і Карлос Маккейн.

Білий дім координує роботу з державними та місцевими чиновниками у зв’язку з наслідками стрілянини.

У США, в одному з розважальних районів Бірмінгема, штат Алабама, сталася стрілянина, внаслідок якої загинули 4 людини, а ще 17 отримали поранення. pic.twitter.com/M43J90Pudg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 23, 2024

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував експрезидент США Дональд Трамп, сталася стрілянина. Підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та перебував біля гольф-клубу у Флориді, коли експрезидент грав у гольф у неділю вдень. Як повідомлялося, Раут зміг просунути ствола гвинтівки крізь сітчасту огорожу гольф-клубу. Секретна служба помітила його та відкрила вогонь. Після цього Раут, який так і не встиг вистрілити в Трампа, спробував на машині втекти з місця події, але в результаті був затриманий.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США розслідує другу ймовірну спробу замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Як повідомляє CNN із посиланням на заяву спеціального агента Джеффрі Б. Велтрі з польового офісу ФБР у Маямі, справу розглядають як «надзвичайно серйозну».