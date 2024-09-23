Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Насильство досягло рівня епідемії». У США стрілянина забрала життя чотирьох людей

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Насильство досягло рівня епідемії». У США стрілянина забрала життя чотирьох людей
Пізно ввечері 22 вересня кілька людей під'їхали до району Файв-Пойнт-Саут, вийшли зі свого автомобіля і почали стріляти
Фото: CNN

На місці події виявлено понад 100 гільз

Четверо людей загинули та ще 17 отримали поранення внаслідок стрілянини в Бірмінгемі, штат Алабама. Про це повідомляє CNN.

Подія сталася ввечері суботи, 22 вересня, в розважальному районі Бірмінгема. Відразу після 23 години вечора кілька людей під'їхали до району Файв-Пойнт-Саут, вийшли зі свого автомобіля і почали стріляти, а потім розвернулися та поїхали. Поліція вважає, що стрілки або стрілець прагнули влучити в одну людину, а інші жертви потрапили під перехресний вогонь.

«Хтось був готовий заплатити гроші, щоб цю людину вбили», – сказав начальник поліції Бірмінгема Скотт Термонд.

Четверо людей загинули та ще 17 отримали поранення внаслідок стрілянини в Бірмінгемі
Четверо людей загинули та ще 17 отримали поранення внаслідок стрілянини в Бірмінгемі
фото: CNN

Детективи працюють над тим, щоб визначити, хто був передбачуваною ціллю (цілями) стрілянини. Поліцейський департамент Бірмінгема співпрацює з ФБР та іншими агентствами для розслідування.

Рендалл Вудфін, мер Бірмінгема, вважає, що насильство з використанням зброї в місті досягло «рівня епідемії». «Я хочу разом із державою вирішити цю проблему», – сказав він.

Коли поліцейські прибули на місце події в суботу ввечері, вони виявили мертвими двох чоловіків і жінку. Ще один чоловік помер у лікарні. За словами начальника поліції, на місці події виявлено понад 100 гільз.

Стрілянина сталася ввечері суботи, 22 вересня, в розважальному районі Бірмінгема
Стрілянина сталася ввечері суботи, 22 вересня, в розважальному районі Бірмінгема
фото: WBMA

Поліція ідентифікувала трьох із чотирьох загиблих: це 21-річна Анітра Холломан, а також 27-річні Тадж Букера і Карлос Маккейн.

Білий дім координує роботу з державними та місцевими чиновниками у зв’язку з наслідками стрілянини.

Нагадаємо, 15 вересня у Флориді неподалік гольф-клубу, в якому перебував експрезидент США Дональд Трамп, сталася стрілянина. Підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та перебував біля гольф-клубу у Флориді, коли експрезидент грав у гольф у неділю вдень. Як повідомлялося, Раут зміг просунути ствола гвинтівки крізь сітчасту огорожу гольф-клубу. Секретна служба помітила його та відкрила вогонь. Після цього Раут, який так і не встиг вистрілити в Трампа, спробував на машині втекти з місця події, але в результаті був затриманий.

До слова, Федеральне бюро розслідувань США розслідує другу ймовірну спробу замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа. Як повідомляє CNN із посиланням на заяву спеціального агента Джеффрі Б. Велтрі з польового офісу ФБР у Маямі, справу розглядають як «надзвичайно серйозну».

Читайте також:

Теги: США зброя кілер стрілянина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Деякі представники американської адміністрації і військові висловили захоплення тим, як українські війська впоралися з вторгненням у Курську область
Операція на Курщині: Білий дім розмірковує, чи варто допомогти ЗСУ
24 серпня, 11:19
Сектор Гази отримає новий пірс від США
США облаштують новий пірс для доставки допомоги Сектору Гази
29 серпня, 02:20
Результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які приєдналися до нього
Президентські дебати у США: CNN назвало переможця
11 вересня, 08:30
Як повідомлялося, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО
Блінкен прокоментував можливість Польщі збивати російські цілі
12 вересня, 19:28
Правоохоронці склали на керманича протокол
На Хмельниччині затримано чоловіка, який намагався розстріляти поліцейських (фото)
14 вересня, 11:20
Дві країни обговорять далекобійні удари України по РФ – Bloomberg
Дві країни обговорять далекобійні удари України по РФ – Bloomberg
16 вересня, 07:00
Лідерка німецької партії ССВ Сара Вагенкнехт вважає, що правильним буде запитати на референдумs людей на Донбасі та в Криму, до якої країни вони хочуть належати
Німецька депутатка, яка підтримує Путіна, запропонувала «мирний план» для України
16 вересня, 11:53
Зеленський представить новий план миру
Швидкі рішення мають прийматись у жовтні-грудні: Зеленський відкрив деталі плану перемоги
20 вересня, 14:10
У понеділок Зеленський виступить на Саміті майбутнього у штаб-квартирі ООН
Зеленський разом із першою леді прибув до США
Вчора, 21:55

Соціум

«Насильство досягло рівня епідемії». У США стрілянина забрала життя чотирьох людей
«Насильство досягло рівня епідемії». У США стрілянина забрала життя чотирьох людей
Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ
Американський дослідник показав, що залишилося від російського арсеналу після атаки ЗСУ
Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
Знищення складу боєприпасів у Торопці змусить росіян перебудувати логістику – ISW
Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком
Українські полярники показали зворушливе відео з тюленятком
Мережа показала нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат»
Мережа показала нові супутникові знімки з місця вибуху ракети «Сармат»
У будинку, який належав Пригожину, тепер проводяться секс-вечірки
У будинку, який належав Пригожину, тепер проводяться секс-вечірки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Офіцер ЗСУ розповів, чим Сирський відрізняється від Залужного
169K
«Велика втрата для ВДВ». На Курщині ЗСУ ліквідували командира десантно-штурмового полку росіян
62K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
57K
Зеленський пояснив, що робитиме Україна, якщо Байден скаже «ні» плану перемоги
28K
Нардеп повідомив, коли буде написано законопроєкт про демобілізацію
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2024

Новини

Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 05:00
У Франції сформовано новий уряд країни
Вчора, 06:46
Сонячно та до 26°C тепла: прогноз погоди на 22 вересня
Вчора, 05:00
У Києві повітряна тривога тривала 33 хвилини
21 вересня, 23:55
У ГУР з'явилася унікальна операційна
21 вересня, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня, 05:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua