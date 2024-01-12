Водійське посвідчення забирали тричі: нетверезий дрифтер збив патрульного

Водій проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею

На Київщині правоохоронці затримали нетверезого водія ВАЗ, який не зупинився на вимогу та збив поліцейського. Про це повідомили в поліції Київської області.

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Правоохоронці виявили правопорушника на легковику, який проігнорував знак обов’язкової зупинки перед залізницею. Співробітники поліції увімкнули проблискові маячки та гучномовець з вимогою зупинитись, проте водій продовжував рух. Згодом автомобіль втікача занесло на 360 градусів та частково зупинилось.

«Поліцейські підбігли до водія і намагались його затримати. Один з поліцейських, блокуючи рух, став перед легковиком, але водій збив поліцейського, який впав на капот, і продовжив рух. Надалі нетверезий правопорушник виїхав на автодорогу Київ-Одеса та проїхав близько 3 кілометрів. Згодом спільно з місцевими жителями водія зупинили поліцейські», – йдеться в повідомленні.

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На відео чоловік розповів, що його вже тричі позбавляли посвідчення за кермування авто в стані алкогольного сп’яніння. Затриманого помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Україні видаватимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу нового зразка. Вони матимуть додаткові елементи захисту для зменшення ризику їх підробки. Відповідну Постанову №1358 прийняв Кабінет міністрів України, яка набула чинності 26 грудня минулого року.