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Уряд Литви пішов у відставку після дев'яти місяців роботи

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Уряд Литви пішов у відставку після дев'яти місяців роботи
Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене
фото: Elta

Соціал-демократи розірвали союз із партією «Зоря Немана» та домовилися про формування нової правлячої коаліції

Коаліційний уряд Литви на чолі з прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене оголосив про відставку після приблизно дев'яти місяців роботи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відповідне рішення під час засідання Кабінету міністрів.

Зміни у владі стали наслідком рішення Соціал-демократичної партії Литви, яка має найбільше представництво в Сеймі, вийти з коаліції з популістською партією «Зоря Немана».

Водночас соціал-демократи вже досягли домовленостей про створення нового уряду разом із Союзом селян, «зелених» і християнських сімей Литви та Союзом демократів «В ім'я Литви».

Очікується, що новий кабінет міністрів очолить лідер соціал-демократів Міндаугас Сінкявічюс. При цьому його партія збереже більшість міністерських портфелів у майбутньому уряді.

За інформацією литовських ЗМІ, уряд Інги Ругінене офіційно припинить виконання своїх повноважень із 30 червня. Соціал-демократи здобули перемогу на парламентських виборах 2024 року. Перший сформований ними уряд очолював Гінтаутас Палуцкас.

Однак у 2025 році його кабінет пішов у відставку після корупційного скандалу. Після цього посаду прем'єр-міністра обійняла Інга Ругінене. Як зазначає The Insider, нинішня відставка не пов'язана з корупційними звинуваченнями, а стала результатом перегляду коаліційних домовленостей та формування нової парламентської більшості.

Нагадаємо, у сусідній Латвії в травні також відбулася зміна уряду. Прем'єр-міністерка Евіка Сіліня подала у відставку на тлі урядової кризи, яка розгорілася після інциденту з безпілотниками в повітряному просторі країни. Разом із главою уряду у відставку пішов увесь Кабінет міністрів. Напередодні дві з трьох партій правлячої коаліції – Союз зелених і селян та партія «Прогресивні» – заявили, що уряд фактично втратив дієздатність.

Політична криза почалася після того, як у ніч на 7 травня до повітряного простору Латвії з боку російського кордону залетіли два безпілотники, які, за попередніми даними, могли бути українськими. Один із них упав на території нафтобази в місті Резекне. Згодом у відставку подав міністр оборони Андріс Спрудс, а вже 28 травня в країні було затверджено новий уряд.

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Теги: Литва коаліція уряд криза

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