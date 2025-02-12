Ракетна атака РФ на Київ: постраждали студії каналів українського іномовлення

Диджитал-редактор українського російськомовного іномовлення FreeДом Вадим Дубчак запевнив, що російська атака не припинить роботу журналістів

Значних руйнувань зазнав ньюзрум телеканалу Freedom, наразі телеканал мовить з резервної студії

Внаслідок російської ракетної атаки по Києву постраждали канали українського іномовлення Freedom та «Дім», міжнародна редакція – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, діджитал редакція. Про це повідомив телеканал Дім.

Внаслідок російської ракетної атаки по Києву постраждали канали українського іномовлення фото: Телеканал Дім, Facebook

Як зазначається, значних руйнувань зазнав ньюзрум телеканалу Freedom. Наразі телеканал мовить з резервної студії.

фото: Телеканал Дім, Facebook

фото: Телеканал Дім, Facebook

фото: Телеканал Дім, Facebook

«Ми продовжуємо роботу і цим покидькам ніколи не перемогти Україну, як і не зупинити правду про їхні злочини», – написав у Facebook диджитал-редактор українського російськомовного іномовлення FreeДом Вадим Дубчак.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.

Зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Зокрема:

Оболонський район – сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з сьомого по перший поверх. На жаль, загинула одна людина;

Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м;

Святошинський район – сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;

Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Поліцейські документують наслідки ракетного обстрілу столиці - є загиблий.