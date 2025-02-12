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Ракетна атака РФ на Київ: постраждали студії каналів українського іномовлення

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ракетна атака РФ на Київ: постраждали студії каналів українського іномовлення
Диджитал-редактор українського російськомовного іномовлення FreeДом Вадим Дубчак запевнив, що російська атака не припинить роботу журналістів
фото: Vadym Lubchak, Facebook

Значних руйнувань зазнав ньюзрум телеканалу Freedom, наразі телеканал мовить з резервної студії

Внаслідок російської ракетної атаки по Києву постраждали канали українського іномовлення Freedom та «Дім», міжнародна редакція – UATV English, The Gaze, UATV Español, UATVArabic, UATV Português, діджитал редакція. Про це повідомив телеканал Дім. 

Внаслідок російської ракетної атаки по Києву постраждали канали українського іномовлення
Внаслідок російської ракетної атаки по Києву постраждали канали українського іномовлення
фото: Телеканал Дім, Facebook

Як зазначається, значних руйнувань зазнав ньюзрум телеканалу Freedom. Наразі телеканал мовить з резервної студії.

Ракетна атака РФ на Київ: постраждали студії каналів українського іномовлення фото 1
фото: Телеканал Дім, Facebook
Ракетна атака РФ на Київ: постраждали студії каналів українського іномовлення фото 2
фото: Телеканал Дім, Facebook
Ракетна атака РФ на Київ: постраждали студії каналів українського іномовлення фото 3
фото: Телеканал Дім, Facebook

«Ми продовжуємо роботу і цим покидькам ніколи не перемогти Україну, як і не зупинити правду про їхні злочини», – написав у Facebook диджитал-редактор українського російськомовного іномовлення FreeДом Вадим Дубчак. 

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах.

Зафіксовані падіння уламків та руйнування в різних районах міста. Зокрема:

  • Оболонський район – сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа з сьомого по перший поверх. На жаль, загинула одна людина;
  • Голосіївський район – масштабна пожежа складської будівлі на площі 600 кв. м;
  • Святошинський район – сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано;
  • Солом’янський район – пожежа на даху багатоквартирного будинку.

Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Поліцейські документують наслідки ракетного обстрілу столиці - є загиблий. 

Теги: пожежа ракетна атака Київ журналіст

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