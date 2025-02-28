«Твої побратими вижили». Мати Василя Ратушного написала зворушливий пост
Мати воїна зізналася, що не може прийняти втрату сина на війні
27 лютого на війні з російськими загарбниками загинув захисник України Василь Ратушний, брат відомого полеглого активіста Романа Ратушного. Побратимам Василя вдалося вижити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис матері Василя та Романа, письменниці Світлани Поваляєвої.
Сьогодні Світлана Поваляєва у зворушливому дописі повідомила, що побратимам її сина, бійця 414 Окремої бригади ЗСУ «Птахи Мадяра» Василя Ратушного, вдалось вижити.
«Я ще не прийняла. Як ти мене гатив по печінці, коли я тебе носила)) Мій досконалий рибко. Хлопці, твої побратими, вижили, знай це – все прилетіло в тебе», – написала мама полеглого оператора безпілотних авіаційних комплексів бригади «Птахи Мадяра» Василя Ратушного.
Як повідомлялося, 27 лютого на війні з російськими окупантами загинув Василь Ратушний – брат відомого активіста Романа Ратушного та син письменниці Світлани Поваляєвої.
Нагадаємо, брат Василя Ратушного – активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності.
Роман Ратушний – відомий активіст та борець за збереження історичної та культурної спадщини свого рідного міста – Києва, та України в цілому, засновник та голова ГО «Захистимо Протасів Яр». Його смерть вразила багатьох українців. Більшість із них не знали хлопця особисто – лише через соцмережі, але всі писали одинакові слова: «ми втратили друга».
Світлана Поваляєва – українська письменниця й журналістка. Працювала за фахом на телебаченні, радіо, в електронних та друкованих виданнях. Лауреатка поетичних конкурсів «Молоде вино», Всеукраїнського літературного конкурсу видавництва «Смолоскип», конкурсу молодих митців «Старт» від фонду «Відродження».
Жінка – учасниця численних літературно-музичних та літературних фестивалів. Учасниця трьох революцій (На Граніті, Помаранчевої та Гідності) та протестних акцій «Україна без Кучми» і «Мовний Майдан».
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