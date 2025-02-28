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«Твої побратими вижили». Мати Василя Ратушного написала зворушливий пост

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Твої побратими вижили». Мати Василя Ратушного написала зворушливий пост
Василь Ратушний був оператором безпілотних авіаційних комплексів бригади «Птахи Мадяра»
фото з відкритих джерел

Мати воїна зізналася, що не може прийняти втрату сина на війні

27 лютого на війні з російськими загарбниками загинув  захисник України Василь Ратушний, брат відомого полеглого активіста Романа Ратушного. Побратимам Василя вдалося вижити. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис матері Василя та Романа, письменниці Світлани Поваляєвої

Сьогодні Світлана Поваляєва у зворушливому дописі повідомила, що побратимам її сина, бійця 414 Окремої бригади ЗСУ «Птахи Мадяра» Василя Ратушного, вдалось вижити. 

«Я ще не прийняла. Як ти мене гатив по печінці, коли я тебе носила)) Мій досконалий рибко. Хлопці, твої побратими, вижили, знай це – все прилетіло в тебе», – написала мама полеглого оператора безпілотних авіаційних комплексів бригади «Птахи Мадяра» Василя Ратушного. 

Як повідомлялося, 27 лютого на війні з російськими окупантами загинув Василь Ратушний – брат відомого активіста Романа Ратушного та син письменниці Світлани Поваляєвої.

Нагадаємо, брат Василя Ратушного – активіст Роман Ратушний загинув на війні у червні 2022 року. Він брав участь у бою з російськими окупантами під Ізюмом Харківської області. Обидва брати були учасниками Революції Гідності. 

Роман Ратушний – відомий активіст та борець за збереження історичної та культурної спадщини свого рідного міста – Києва, та України в цілому, засновник та голова ГО «Захистимо Протасів Яр». Його смерть вразила багатьох українців. Більшість із них не знали хлопця особисто – лише через соцмережі, але всі писали одинакові слова: «ми втратили друга».

Роман Ратушний
Роман Ратушний
фото з соцмереж

Світлана Поваляєва – українська письменниця й журналістка. Працювала за фахом на телебаченні, радіо, в електронних та друкованих виданнях. Лауреатка поетичних конкурсів «Молоде вино», Всеукраїнського літературного конкурсу видавництва «Смолоскип», конкурсу молодих митців «Старт» від фонду «Відродження».

Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва
Роман (на передньому плані) та Василь (на задньому) Ратушні, їхній батько Тарас та мати Світлана Поваляєва
фото з соцмереж

Жінка – учасниця численних літературно-музичних та літературних фестивалів. Учасниця трьох революцій (На Граніті, Помаранчевої та Гідності) та протестних акцій «Україна без Кучми» і «Мовний Майдан».

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Теги: війна фронт письменниця військові

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