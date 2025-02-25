Жителі столичних Теремків після аварії на магістральному трубопроводі знову з теплом

Районні житлові організації працювали протягом ночі, аби не допустити аварійних випадків на будинкових системах теплопостачання

Станом на ранок 25 лютого відновлено подачу теплоносія до всіх відключених будівель

Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» усунули пошкодження на тепломережі на просп. Академіка Глушкова. Ремонтні роботи на трубопроводі завершили сьогодні вночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київтеплоенерго».

Повідомляється, що станом на ранок 25 лютого відновлено подачу теплоносія до всіх відключених будівель: 176 житлових будинків, два медичних і 18 навчальних закладів.

«Районні житлові організації працювали протягом ночі, аби не допустити аварійних випадків на будинкових системах теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

Наразі управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах для подачі опалення у квартири.

Нагадаємо, що в Голосіївському районі сталось пошкодження на магістральному трубопроводі, що забезпечує теплом частину просп. Голосіївського та мікрорайони «Теремки-1» і «Теремки-2». Одразу після виявлення пошкодження «Київтеплоенерго» розпочало ремонтні роботи.