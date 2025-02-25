Головна Київ
search button user button menu button

Жителі столичних Теремків після аварії на магістральному трубопроводі знову з теплом

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Жителі столичних Теремків після аварії на магістральному трубопроводі знову з теплом
Районні житлові організації працювали протягом ночі, аби не допустити аварійних випадків на будинкових системах теплопостачання
фото: «Київтеплоенерго»

Станом на ранок 25 лютого відновлено подачу теплоносія до всіх відключених будівель

Фахівці комунального підприємства «Київтеплоенерго» усунули пошкодження на тепломережі на просп. Академіка Глушкова. Ремонтні роботи на трубопроводі завершили сьогодні вночі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київтеплоенерго». 

Повідомляється, що станом на ранок 25 лютого відновлено подачу теплоносія до всіх відключених будівель: 176 житлових будинків, два медичних і 18 навчальних закладів.  

«Районні житлові організації працювали протягом ночі, аби не допустити аварійних випадків на будинкових системах теплопостачання», – йдеться у повідомленні.

Наразі управителі житлових будинків забезпечують циркуляцію теплоносія у внутрішньобудинкових системах для подачі опалення у квартири. 

Нагадаємо, що в Голосіївському районі сталось пошкодження на магістральному трубопроводі, що забезпечує теплом частину просп. Голосіївського та мікрорайони «Теремки-1» і «Теремки-2». Одразу після виявлення пошкодження «Київтеплоенерго» розпочало ремонтні роботи.

Теги: опалення Київтеплоенерго Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Змія» з автівок, яка тягнулася з Києва у бік західного кордону
Ексмуфтій мусульман України нагадав, що допомогло вистояти у перші дні війни
Вчора, 12:12
Станом на 09:00 вологість повітря в Києві складала 86%
Київ потрапив у топ-30 найбільш забруднених міст світу
22 лютого, 10:46
За словами директорки школи, сьогодні до дітей завітають представники ТЦК
«Побиття» військового ТЦК. Речник Сухопутних військ висловився щодо скандальної вистави
18 лютого, 12:09
Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки
Удар РФ по Оболонському району Києва: рятувальники показали наслідки
12 лютого, 15:40
У Києві біля Молодого театру триває акція з вимогою відсторонити художнього керівника Андрія Білоуса
У Києві активісти вимагають відсторонити керівника Молодого театру Білоуса
10 лютого, 12:25
Причину займання встановлюють правоохоронці
На Печерську горів стародавній Видубицький монастир
8 лютого, 20:35
Розслідування завершено та обвинувальний акт направлено до Деснянського суду
До суду передано справу підприємця, який курував будівництво колумбарію на Лісовому кладовищі
30 сiчня, 18:03
Шануючи традиції пожежного братерства, колеги урочисто привітали Володимира Шавлюка
Душ під звуки пожежних сирен. Як у Києві проводжали на пенсію підполковника ДСНС
28 сiчня, 20:51
Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві
Затримано двох наркозбувачів з Дніпра, які планували налагодити «бізнес» у Києві
28 сiчня, 12:50

Київ

Жителі столичних Теремків після аварії на магістральному трубопроводі знову з теплом
Жителі столичних Теремків після аварії на магістральному трубопроводі знову з теплом
У столичному метро збільшено кількість поїздів після відбою тривоги
У столичному метро збільшено кількість поїздів після відбою тривоги
У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці
У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці
У Славуті знайшли винуватців безладу та пошкоджень на Алеї пам’яті
У Славуті знайшли винуватців безладу та пошкоджень на Алеї пам’яті
Буданов відкрив першу частину Меморіалу українським розвідникам (фото, відео)
Буданов відкрив першу частину Меморіалу українським розвідникам (фото, відео)
В Ірпені встановлено стенди на місцях героїчних блокпостів
В Ірпені встановлено стенди на місцях героїчних блокпостів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
62K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
15K
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
12K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
11K
Масштабна повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала майже пів години

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua