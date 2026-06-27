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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи H

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Чемпіонат світу 2026: підсумкова турнірна таблиця групи H
Іспанія стала лідером квартету H
фото: BeIn Sports

Андердог групи завдяки стабільності зумів потрапити до топ-32 команд світу 

На Чемпіонаті світу 2026 завершилися поєдинки групи H, де між собою зустрічалися Іспанія, Уругвай, Кабо-Верде та Саудівська Аравія. Про це повідомляє «Главком».

Підсумок групи H

У цьому квартеті боротьба була неймовірно близькою: навіть Іспанія, яка є безапеляційним лідером квартету, після двох турів мала перевагу над другим місцем лише у два очки, а тому неочікувані варіанти могли статися. 

Однак Іспанія була проти чергових апсетів, що відобразилося на матчі проти Уругваю. Матч пройшов у напруженій та тактично насиченій боротьбі, де Іспанія більше контролювала м'яч, а Уругвай відповідав небезпечними контратаками. Однак єдиний гол наприкінці першого тайму забила саме Іспанія, що забезпечило їй перемогу і перше місце у групі. Натомість Уругвай з двома очками вже вилетів з турніру, що стало шоком для багатьох вболівальників.  

Інтригуючим було протистояння Кабо-Верде і Саудівської Аравії, адже його переможець гарантував би собі плейоф Чемпіонату світу. Але сильнішого в цьому протистоянні виявити не вдалося: команди провели напружений і доволі жорсткий матч, у якому обмінялися небезпечними моментами, проте надійна гра воротарів не дозволила відкрити рахунок. Натомість цей поєдинок став вирішальним, адже Кабо-Верде змогло обійти Уругвай в таблиці та посісти друге місце, вийшовши на своєму дебютному Чемпіонаті світу до 1/16 фіналу. 

Підсумкова таблиця групи H

Standings provided by Sofascore

Турнірні перспективи команд

Іспанія у першому раунді плейоф зустрінеться з другим місцем групи J, яке в очному матчі розіграють Австрія та Алжир. 

Кабо-Верде, яке героїчно пройшло груповий етап, не пощастило взагалі, адже їхнім першим суперником буде Аргентина, яка вважається одним з найбільших претендентів на перемогу.

Нагадаємо, що суперкомп'ютер назвав нового головного фаворита Чемпіонату світу

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Теги: чемпіонат світу Іспанія Саудівська Аравія

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