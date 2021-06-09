Лукашенко – диктатор. Дипломати ЄС вперше дали визначення діям президента Білорусі

У Страсбурзі обговорювали примус до посадки в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича

Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель вперше назвав Олександра Лукашенка диктатором. Про це він заявив під час виступу на пленарній дискусії в Європарламенті в Страсбурзі. Про це повідомляє Deutsche Welle.

У Страсбурзі обговорювали примус до посадки в Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair і затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги.

Звертаючись до євродепутатів, Боррель підтримав вислів, який вони вжили на адресу Лукашенка, і заявив: «Я повністю згоден з вами. Ми маємо справу з диктатором».

Тим часом, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про призначення в країні так званого Дня народної єдності. Як повідомляє пресслужба самопроголошеного президента, «свято» буде відзначатися 17 вересня, в день вторгнення Радянського Союзу в Польщу.

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