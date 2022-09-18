П'ять новин вихідних, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»

Маленькими кроками Україна впевнено рухається до великої Перемоги

Сьогодні, 17 вересня, триває 207 доба повномасштабної війни. Збройні сили продовжують вибивати ворога з нашої землі, поки західні аналітики прогнозують поразку російського диктатора у війні. Пропонуємо вам порадіти головним хорошим новинам, які трапилися протягом цих вихідних, у нашій традиційній вечірній підбірці.

Нові перемоги ЗСУ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ 18 вересня, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Гоптівка, Миколаївка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине. Протягом поточної доби авіація Сил оборони здійснила 20 ударів – підтверджено ураження 15 районів зосередження живої сили противника та опорних пунктів і 4 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони знищили один БпЛА окупантів. Наші ракетні війська і артилерія завдали ударів понад 20 об’єктах противника.

Українським військовим вдалося форсувати річку Оскіл. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ оприлюднило відповідне відео. Від учора Україна контролює і лівий берег річки.

Українські десантники показали сильне відео, як вони нищили ворога на Харківщині та звільняли Ізюм. Росіяни тікали, кидали техніку та здавались в полон.

У селі Підвисоке Ізюмського району Харківської області вивісили український прапор. Село було під окупацією більш ніж пів року.

Військова допомога партнерів

Королівство Іспанія відправило черговий транспортний літак Повітряних сил ЗС Іспанії з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем до України. Це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданою Україні Іспанією за останні дні. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс) за підтримки країни-союзника. Загалом вантажі, здійснені цими днями, становлять 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

Ні дня без «бавовни»

У Новофедорівці в окупованому Криму вранці 18 серпня місцеві мешканці повідомили про вибухи. Імовірно, йдеться про роботу протиповітряної оборони окупантів. Як відомо, у Новоферорівці розташований військовий аеродром, звідки рашисти здійснюють вильоти.

Також відомо, що українські військові завдали точкового удару по автовокзалу у Сватовому Луганській області. Саме тут базувалися окупанти.

У Чернігівському районі Запорізькій області на станції Верхній Токмак Перший невідомі підірвали колії, якими користувалися російські загарбники. А у селищі Богатир (район Молочного лиману) прогриміли п'ять вибухів. Саме туди окупанти передислокували частину своєї військової техніки і особового складу.

Також у тимчасово окупованому Херсоні у неділю, 18 вересня, пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, вибухи стались у районі військової частини, яку могли використовувати російські окупанти. Які наслідки «необережного куріння» окупантів, наразі невідомо.

Скиглення рашистів

Колишній ватажок проросійських бойовиків «ДНР» Ігор «Стрєлков» Гіркін істерично заявив, що Збройні Сили України виграли війну.

Гіркін константував, що російські війська отримали по «мордасам».

«ЗСУ виграли. Можна сказати, що виграли і повністю. Наші війська ініціативу не перехоплять. І знову питання «А було б чим?» Супротивник має перевагу в живій силі на всіх ділянках фронту», – заявив колишній ватажок проросійських бойовиків «ДНР».

Військовослужбовець з 20 гвардійської загальновійськової армії РФ відходить із залишками особового складу до Росії через Донецьк, бідкається товаришу, що «своїх» позицій навколо вже немає. Аудіо розмови оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

«Короче, тут у нас маленькая большая жопа. Мы в Донецке, нас 19 человек. Наш взвод, короче, рас#херачили. Нас осталось трое человек всего. Мы живем в подвале, нас не кормят. Командования нет», – скаржиться окупант.

До речі, можемо порадити окупантам звернутися на українську урядову гарячу лінію та здатися у полон.

Ганебне місце Путіна в історії

Експосол США в Україні Джон Гербст вважає, що світова історія запам’ятає російського диктатора Володимира Путіна як дурня.

«Він уже забезпечив собі місце в історії як дурень. Навіть якщо не брати до уваги ті жахи, які створив Путін під час перебування при владі, він особисто своїм вторгненням в Україну об'єднав Захід. Також привів до розширення НАТО: прийом Фінляндії та Швеції до Альянсу – це «подарунок» Путіна», – пояснив Джон Гербст.

Також, як зазначив дипломат, Путін забезпечив ізоляцію російської економіки та всі вихідні з цього витрати, підштовхнув до від'їзду з країни десятки тисяч «золотих голів»: учених, підприємців, культурних діячів.

«Усе це – величезний удар по майбутньому Росії», – підсумував Гербст.