Нове нахабство Росії, скандал із Шуфричем та апокаліпсис в Одесі. Головне за 22 липня

«Главком» зібрав головні новини за 22 липня

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої державної зради з боку президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів ПВК «Вагнера».

Народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Юрчишин подав заяву до Офісу генпрокурора і Нацполіції про вчинення депутатом із проросійської партії «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем злочину.

Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

«Главком» зібрав головні новини за 22 липня

«Вагнергейт». Суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського

Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої державної зради з боку президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів ПВК «Вагнера».

Відповідну заяву до ДБР подала група осіб, серед яких ексдепутат Андрій Тетерук. Оскільки правоохоронці не почали досудове розслідування, заявники звернулися до суду зі скаргою на бездіяльність ДБР та вимогою змусити відомство його почати.

«Шуфрич вчинив злочин». Нардеп подав заяву на депутата від «ОПЗЖ»

Народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Юрчишин подав заяву до Офісу генпрокурора і Нацполіції про вчинення депутатом із проросійської партії «ОПЗЖ» Нестором Шуфричем злочину. Справа стосується заяв Шуфрича щодо статті Путіна.

«Сьогодні подав заяву про вчинення Нестором Шуфричем злочину. Пан Нестор, який сміє себе називати народним депутатом України, регулярно виступає з проросійськими наративами та намагається затягнути Україну назад в рускомірське пекло. Проте цього тижня він перейшов від таляпання язиком до дій за які потрібно притягати до кримінальної відповідальності», – написав депутат.

Додамо, нещодавно політолог написав, що стаття Путіна, якій би більше пасувала назва «Як Росії знищити незалежність України», викликала багато обговорень, відгуків і розмірковувань. Однак, при цьому залишилося поза увагою, можливо, найголовніше: ця стаття, яка фактично є висуненням територіальних претензій до України, стала вбивчим викривальним документом проти путінського режиму.

Скарга до ЄСПЛ. Росія звинуватила Україну в катастрофі рейсу МН17

Росія подала позов проти України до Європейського суду з прав людини, в якому, зокрема, звинуватила українську сторону в катастрофі рейсу МН17.

За версією російської сторони, Україна нібито повною мірою відповідальна за катастрофу пасажирського Boeing рейсу MH17 в 2014 році, адже не закрила свій повітряний простір.

Як заявили в генпрокуратурі РФ, Україна надає сфабриковані докази, щоб перекласти свою провину на Росію.

Нагадаємо, Європейський союз закликав Росію взяти на себе відповідальність і в повній мірі співпрацювати в справі про катастрофу MH17 в небі над Донбасом.

Венедіктова і Малюська у вересні залишать посади – ЗМІ

Свою посаду на прохання президента Володимира Зеленського у вересні залишить генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. Також міністр юстиції Денис Малюська допрацює на посаді до кінця вересня. Про це пише «УНН» з посиланням на джерело у політичних колах.

«Малюська вже написав заяву про звільнення, яка вже лежить на столі та очікує на підпис. Йому дали час допрацювати до кінця вересня і все. До речі, заяву він написав за власним бажанням», – заявило джерело.

Джерело інформує, що достойної кандидатури на місце очільника Мін'юсту в уряді поки що не знайшли.

Нацбанк підвищив облікову ставку до 8%

Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних. Як зазначили на сайті НБУ, в умовах «суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску» таке рішення є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань.

В Нацбанку зазначають, що базова інфляція у червні пришвидшилася до 7,3% р/р та помітно перевищила квітневий прогноз (6,8% р/р). Це пов'язують зі збереженням високого споживчого попиту та зростанням виробничих витрат підприємств, у тому числі на оплату праці. Окрім того, наразі зростають світові ціни на продовольство та енергоресурси.

Суд скасував заочний арешт колишнього голови правління «Приватбанку» Дубілета

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) скасувала червневе рішення слідчого судді про заочний арешт колишнього голови правління «Приватбанку» Олександра Дубілета. Раніше його оголосили в розшук у справі про виведення 8 мільярдів гривень з банку перед його націоналізацією. Зокрема, апеляція ВАКС частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного: скасувала попередню ухвалу від 2 червня та постановила нову – про призначення нового розгляду слідчим суддею у суді першої інстанції.

У червні слідчий суддя Сергій Мойсак виніс рішення про заочний арешт Дубілета, оскільки той був поза межами України. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою йому призначили заочно «до моменту його фактичного затримання і доставлення до місця кримінального провадження». До того Дубілета оголосили у міжнародний розшук.

Штрафи за порушення порядку в'їзду-виїзду з окупованого Криму й ОРДЛО скасовано

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про тимчасове скасування штрафів за порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території. Громадян під час карантину не штрафуватимуть, якщо вони здійснили порушення за обставин гуманітарного характеру, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Цим законом передбачається, що до громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на період дії карантину або на час блокування діяльності КПВВ не застосовуватимуть заходів адмінвпливу за адмінправопорушення, пов'язані з порушенням порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій, якщо такі порушення були здійснені в силу обставин гуманітарного характеру, визначених Кабміном», – йдеться в повідомленні пресслужби президента.

Через потужну зливу Одеса опинилася на межі катастрофи – мер

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що через потужну зливу місто опинилося на межі природної катастрофи.

За словами міського голови, у Хаджибейському лимані вода піднялася до рівня дороги, яка проходить по дамбі, що захищає Пересип. Якби дощ не припинився, почався б перелив, який міг закінчитися руйнуванням дамби і повним затопленням деяких районів міста.

Сьогодні вночі в Одесі випала двомісячна норма опадів — 101 літр на квадратний метр (місячна норма – 45 літрів ). У мерії заявили, що такої зливи в місті не було з 1988 року.

В Україні розігралася стихія: двоє людей загинули, ще семеро – травмовані

У результаті падіння дерев в Україні загинуло дві особи та семеро з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано.

«На території України внаслідок поривчастого (місцями – шквального) вітру та інтенсивного дощу, в результаті падіння дерев загинуло дві особи та сім осіб із травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовано. Підтоплено 38 приватних житлових будинків та дворогосподарств, евакуйовано 18 осіб», – йдеться у повідомленні пресслужбу ДСНС.

Також станом на 7 ранку 22 липня через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП було знеструмлено 99 населених пунктів у восьми областях. До відновлення електропостачання було залучено бригади обленерго.

Долина Фрумушика і херсонський кавун. Україна готує нові географічні бренди для ЄС

Міністерство економіки готується погодити низку українських продуктів з історичним географічним походженням та допоможе отримати їм визнання в ЄС. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

«Україна має багато унікальних продуктів, які складають окремий нішевий сегмент на ринку і мають додаткову ринкову вартість – це продукти з чітким географічним походженням. Ми вже направили для включення до європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари, як «Гуцульська коров’яча бриндза», «Гуцульська овеча бриндзя» та «Мелітопольська черешня». Наразі ми розглядаємо ще низку таких товарів, які потребують правової охорони», - сказала заступниця міністра економіки України Ірина Новікова.

Вона підкреслила, що продукти з підтвердженим географічним походженням вважаються національним надбанням в країнах ЄС. І Україна здійснює всіх заходів, щоб місцеві продукти з географічним зазначенням отримали визнання ЄС, а українські виробники розвивали крафтове виробництво, отримали доступ до нових ринків збуту та збільшували прибутки.

Зеленський нагородив 12-річну рятівницю із Закарпаття

Президент України Володимир Зеленський нагородив ученицю 7-го класу Ясінянської загальноосвітньої середньої школи № 1 І-ІІІ ступенів Рахівського району Закарпатської області Тетяну Тулайдан медаллю «За врятоване життя».

Відповідний указ № 299/2021 глава держави підписав 21 липня.

12-річна Тетяна врятувала свого 7-річного брата і ще трьох сусідських дітей від повені, що виникла внаслідок потужних злив у селищі міського типу Ясіня на Рахівщині.

Батьки дітей працювали в полі, коли вода почала різко прибувати до будинку. У цей момент дівчинка не розгубилась, вимкнула електрику вдома, взяла семирічного Юрчика за руку і побігла до будинку своєї тітки. Там перебували ще троє наляканих дітлахів, а води в хаті вже було по коліна.