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США не бачать ознак, що Росія готує ядерний удар по Україні – Пентагон

Ірина Міллер
glavcom.ua
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США не бачать ознак, що Росія готує ядерний удар по Україні – Пентагон
Боєприпас для міномету «Тюльпан». Ця установка здатна стріляти мінами з ядерним зарядом
фото: міноборони РФ

Коментуючи зміну ядерної доктрини РФ Сабріна Сінгх зазначила, що США не здивовані тим, що РФ вирішила внести такі зміни

Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє ЄП.

Коментуючи зміну ядерної доктрини РФ вона зазначила, що США не здивовані тим, що РФ вирішила внести такі зміни.

«Це те, про що вони сигналізували, що мають намір оновити протягом останніх кількох тижнів. Це та сама безвідповідальна риторика, яку ми бачили раніше і яку ми відверто спостерігали протягом останніх двох років», – пояснила Сінгх.

США продовжуватимуть стежити за російською ядерною риторикою.

«Але у нас немає жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю на території України. І ми не бачимо жодних змін, які потрібно було б внести до нашої власної ядерної політики», – додала представниця Пентагону.

Нагадаємо, у вівторок стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину, в якій розширили умови застосування російської ядерної зброї.  

Теги: ядерна зброя диктатор путін росія

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