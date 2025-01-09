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До президентської резиденції в Чаді проникли озброєні люди

Ірина Бура
glavcom.ua
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До президентської резиденції в Чаді проникли озброєні люди
Озброєні особи здійснили напад на внутрішню частину президентської резиденції
фото з відкритих джерел

Війська Чаду змогли відбити атаку

У столиці Чаду Нджамені сталася стрілянина біля президентського палацу. Є загиблі та поранені. Про це пише AFP.

Президент Чаду Махамат Дебі на момент нападу перебував у палаці.

Як зазначають очевидці, стрілянина тривала кілька хвилин неподалік президентського палацу. 

За інформацією видання, озброєні особи здійснили напад на внутрішню частину президентської резиденції. Водночас Al Arabiya повідомляє про колони військових автомобілів, які рухалися в напрямку палацу.

«Я застряг на площі Place de Nation перед президентською резиденцією, тому що чую інтенсивні постріли та бачу, як військові автомобілі прибувають з усіх напрямків», – сказав один із місцевих жителів.

Як заявив згодом міністр закордонних справ Абдераман Куламалла, перебуваючи в оточенні солдатів, що «ситуація повністю під контролем, страху немає» .

«Ми тут, щоб захистити нашого президента», – додав Куламалла.

Ймовірно, стрілками є бойовики радикального ісламістського угруповання «Боко Харам». Війська Чаду змогли відбити атаку.

Всі дороги, які ведуть до резиденції глави держави, були перекриті, а на вулицях можна було побачити танки.

Зазначимо, ця подія відбулася через тиждень після парламентських виборів, які, за задумом, мали стати важливим кроком до відновлення демократії. Однак опозиція їх бойкотувала, а результати виборів досі не оголошені. Аналітики припускають, що їхній підсумок може зміцнити владу президента Махамата Дебі Ітно.

Нагадаємо, Франція вивела з Чаду два бойові літаки Mirage. Це відбулося через два тижні після того, як Чад оголосив про розрив пакту щодо оборонної співпраці з Парижем.

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Теги: міністр дороги військові напад опозиція стрілянина танки

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