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Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича
Безугла висловила свою реакцію на запровадження санкцій проти Арестовича
колаж: glavcom.ua

Нардепка натякає, що санкції стали результатом свідомих дій або публічної поведінки Арестовича 

Народна депутатка Мар'яна Безугла висловила свою реакцію на запровадження санкцій проти колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича. Свій коментар вона залишила у соціальних мережах під дописом Арестовича. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис.

«На жаль, ти дуже старався, щоб це врешті трапилось. Сумно», – заявила Безугла.

Нардепка Безугла натякнула на причини санкцій проти Арестовича фото 1
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Цей короткий допис нардепки з'явився невдовзі після офіційного оголошення про введення персональних санкцій проти низки фізичних та юридичних осіб, серед яких опинився і Олексій Арестович

Коментар Безуглої, натякає на те, що санкції стали результатом свідомих дій або публічної поведінки колишнього радника ОП.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про запровадження санкцій проти деяких українців та росіян. Зокрема, серед них – колишній радник глави Офісу президента Олексій Арестович та блогер, який у серпні 2023 року втік із України і якому СБУ оголосила підозру.

Санкції запроваджено проти девʼятьох осіб. До санкційного списку ввійшли політологи, блогери, пропагандисти, експосадовці тощо. Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради. 

Нагадаємо, Олексій Арестович із грудня 2020 року до січня 2022 року обіймав посаду позаштатного радника голови Офісу президента, із якої пішов у результаті гучного скандалу. Зокрема, 14 січня того року він повідомив, що російська ракета влучила у житловий будинок унаслідок збиття силами ППО. Таку заяву він зробив попри те, що прессекретар Повітряних сил Юрій Ігнат офіційно заявив, що росіяни випустили ракету по будинку.

До слова, колишній радник очільника Офісу президента – справжня знахідка для російських пропагандистів, які його інтерв’ю розбивають на цитати для промивання мізків громадянам РФ. В одному зі своїх останніх ефірів ексрадник Банкової передрік невдачу України у війні проти РФ.

Раніше Арестович зробив чергову проросійську заяву: хоче миритися з Путіним і позиватися до Заходу. Нагадаємо, що скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович після відходу з ОП з кожним місяцем ставав активніше критикувати чинну владу. Тепер разом із критикою української влади Арестович дедалі частіше робить проросійські заяви.

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Теги: санкції Мар’яна Безугла Олексій Арестович

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