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Із порту Одещини вийшли два судна, які були заблоковані після зупинки «зернової угоди»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Із порту Одещини вийшли два судна, які були заблоковані після зупинки «зернової угоди»
фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Обидва балкера перебувають в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії

Сьогодні, 1 вересня, ще два заблокованих судна вийшли з порту Південний Одеської області. Вони рухаються тимчасовим коридором в напрямку Босфору. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

«Балкери Anna-Theresa (прапор Ліберія) та Ocean Courtesy (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. На борту – 56 тис. тонн чавуну та 172 тис. тонн залізорудного концентрату.

Обидва балкера знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту Південний до повномасштабного вторгнення. Балкер Anna-Theresa знаходився в порту з  22 лютого 2022 року, а Ocean Courtesy – з 16 лютого 2022 року», – йдеться у повідомленні.

Із порту Одещини вийшли два судна, які були заблоковані після зупинки «зернової угоди» фото 1

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували зернові термінали в портах Одеси та Чорноморська.

Теги: прапор Одещина зерно Порту

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