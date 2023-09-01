Із порту Одещини вийшли два судна, які були заблоковані після зупинки «зернової угоди»

Обидва балкера перебувають в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії

Сьогодні, 1 вересня, ще два заблокованих судна вийшли з порту Південний Одеської області. Вони рухаються тимчасовим коридором в напрямку Босфору. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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«Балкери Anna-Theresa (прапор Ліберія) та Ocean Courtesy (Маршаллові острови) вийшли з порту Південний і рухаються встановленим коридором в напрямку Босфору. На борту – 56 тис. тонн чавуну та 172 тис. тонн залізорудного концентрату.

Обидва балкера знаходяться в оперуванні сінгапурської судноплавної компанії і перебували в порту Південний до повномасштабного вторгнення. Балкер Anna-Theresa знаходився в порту з 22 лютого 2022 року, а Ocean Courtesy – з 16 лютого 2022 року», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що окупанти атакували зернові термінали в портах Одеси та Чорноморська.