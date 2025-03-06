Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини: є пошкодження

Інформація щодо постраждалих уточнюється

Ввечері 6 березня російські терористи вчергове атакували дронами Одещину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Одеську ОВА.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог знову вдався до чергової масованої дронової атаки Одещини. За його словами, у передмісті Одеси палають три житлових приватних будинки.

Також відомо, що внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури.

«Над ліквідацією працюють всі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється», – написав він.

Днями росіяни атакували Одесу. В місті є пошкодження критичної інфраструктури, частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. Постраждалих немає.

Також уламками збитих ворожих дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси. Внаслідок російської дронової атаки у передмісті Одеси загинув чоловік. 77-річний житель села Лиманка помер внаслідок осколкових поранень.

В ніч проти 6 березня росіяни атакували міста України. Під атакою перебували Кривий Ріг, Суми та Харків.

У Кривому Розі росіяни поліцили ракетами по цивільній інфраструктурі міста. Російська ракета влучила у готель. Зайнялась пожежа. Будівля зруйнована.

У Сумах внаслідок ворожого удару загинула людина. Внаслідок обстрілу Харкова у багатоповерхівці пошкоджено дах та технічний поверх. Була невелика пожежа.