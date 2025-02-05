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Чинили підпали на замовлення спецслужб РФ. Справу трьох диверсантів скеровано до суду

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Чинили підпали на замовлення спецслужб РФ. Справу трьох диверсантів скеровано до суду
Троє диверсантів на замовлення російських спецслужб вчинили серію підпалів у столиці
фото: Національна поліція України

За клопотанням слідчих підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі

Троє диверсантів, які на замовлення російських спецслужб вчинили серію підпалів у столиці та готували ще ряд диверсій на залізниці, опиняться на лаві підсудних. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва. 

Поліція Києва нагадала, що у липні минулого року поліцейські спільно із співробітниками СБУ викрили двох зловмисників, які за замовленням кураторів зі спецслужб РФ спалили авто військового та дві залізничні релейні шафи.

Слідство довело, що до вчинення злочину причетний 28-річний мешканець Харківщини, який приїхав до столиці у пошуках заробітку. Зв’язавшись в одному з месенжерів із представниками країни-агресора, зловмисник отримав завдання палити авто, що належать військовослужбовцям та інші об’єкти стратегічного значення.

«Разом із товаришем, 19-річним уродженцем Черкащини, вони підпалили військове авто в Оболонському районі та залізничну релейну шафу. На підпалі другої релейної шафи правоохоронці затримали організатора, а згодом і його поплічника, який втік в іншу область із наміром переховатись», – повідомила поліція Києва.

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фото: Національна поліція Києва, Facebook

Повідомляється, що під час подальших слідчих дій поліцейські встановили, що виконавців було троє. Так, слідчі поліції Києва розшукали 20-річного мешканця Черкаської області, у завдання якого входило фільмувати дії спільників на телефон, щоб у подальшому надіслати як доказ про виконану роботу «замовнику» з РФ. 

Всім трьом фігурантам справи було повідомлено про підозри за рядом статей Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 113 – диверсія;
  • ч. 1 ст. 114-1 – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань Кримінального кодексу України;
  • ч. 2 ст. 194 – умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу.

Повідомляється, що за клопотанням слідчих підозрювані перебувають під вартою без права внесення застави. Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. За ряд тяжких злочинів, скоєних проти основ національної безпеки України та співпрацю з ворогом, паліям загрожує довічне позбавлення волі. 

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю. Для цього він залучив свого знайомого. Для підпалу підозрювані підібрали Mitsubishi L200 у Дніпровському районі та облили його легкозаймистою речовиною.

Раніше повідомлялося, що російські куратори, що наймали паліїв автівок в Україні, доручили виконавцям нове завдання – виводити з ладу енергетичні об’єкти. Про це йдеться в публікації «Главкома» «Хто палить машини військових? Технології найму, психологічні прийоми та «гонорари».

На початку жовтня 2024 року у місті Ірпінь невідомі підпалили автомобіль популярного блогера. Полум’ям було знищено гараж і дві автівки, які були там. Правоохоронці провели низку оперативно-розшукових заходів та встановили особи паліїв. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

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Теги: Київ телефон слідство розслідування поліція диверсія

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