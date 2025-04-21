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РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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РФ масовано атакувала Одесу безпілотниками
В Одесі виникли пожежі після атаки БпЛА
скріншот з відео

Після вибухів у Одесі виникли пожежі

У понеділок, 21 квітня, Росія масовано атакувала Одесу «шахедами». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова та місцеві телеграм-канали.

В Одесі пролунала серія гучних вибухів, як повідомив Труханов, місто опинилося під масованою атакою російських безпілотників.

Місцеві телеграм-канали пишуть, що після вибухів в Одесі виникли пожежі, також повідомляють про пошкодження житлових будинків.

Раніше ми писали, що російські війська використали «великоднє перемир’я» для облаштування проходу через водні перешкоди. Зокрема, у неділю, 20 квітня, вони намагалися розчистити переправу через річку Чорний Жеребець. Як інформує «Главком», про це повідомили аналітики DeepState.

«Бійці 66 ОМБр публікують кадри як росіяни намагаються розчистити дорогу, від раніше підбитої інженерної техніки комплексу розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Чорний Жеребець, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою. 20 квітня московити намагалися розчистити переправу від решток знищеної техніки. Для цього задіяли понад десять піхотинців і спеціалізовану машину», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російська сторона заявила, що нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Пізніше Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила перемир’я.

Теги: вибух Одеса

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