Пʼятеро загиблих і вісім поранених. Росія атакувала Костянтинівку

Росіяни скинули на місто та його околиці, попередньо, три керовані авіабомби

Філашкін: Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими

Щонайменше пʼятеро людей загинули і вісім поранені внаслідок ударів по Костянтинівці, на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вадима Філашкіна, голову Донецької ОВА.

«Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією – три штуки. Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Залишатися у місті небезпечно!» – написав Філашкін.

Голова Донецької ОВА закликав жителів евакуюватися своєчасно.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російський безпілотник атакував село Крюківщина на Київщині, влучивши в житловий будинок. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу університету та «Укрінформ».

«Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби. За даними рятувальників, на місці пожежі виявлено тіло загиблого. Знайдене у будинку тіло направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії та експертиза. Інформацію про результати розслідування повідомлять згодом. Колеги Павла Іванчова пишуть, що його загибель – це «жахлива втрата вітчизняної хірургії».

Як відомо, у ніч проти 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

До слова, у мережі з’явились моторошні кадри моменту влучання безпілотника у будинок на Київщині вночі.