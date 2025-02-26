Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Пʼятеро загиблих і вісім поранених. Росія атакувала Костянтинівку

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пʼятеро загиблих і вісім поранених. Росія атакувала Костянтинівку
Росіяни скинули на місто та його околиці, попередньо, три керовані авіабомби
фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)

Філашкін: Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими

Щонайменше пʼятеро людей загинули і вісім поранені внаслідок ударів по Костянтинівці, на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Вадима Філашкіна, голову Донецької ОВА.

«Росіяни скинули на місто та його околиці керовані авіабомби, за попередньою інформацією – три штуки. Останнім часом російські атаки на цивільних у Костянтинівці стали частішими і жорсткішими. Залишатися у місті небезпечно!» – написав Філашкін.

Голова Донецької ОВА закликав жителів евакуюватися своєчасно.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російський безпілотник атакував село Крюківщина на Київщині, влучивши в житловий будинок. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу університету та «Укрінформ».

«Як нам стало відомо з інформації сусідів, ймовірно, у момент влучання Павло Іванчов перебував вдома разом із дружиною Тетяною. Рятувальники ліквідували пожежу, на місці події тривають оперативні слідчі дії, продовжують працювати відповідні служби. За даними рятувальників, на місці пожежі виявлено тіло загиблого. Знайдене у будинку тіло направили на судово-медичну експертизу для підтвердження особи», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії та експертиза. Інформацію про результати розслідування повідомлять згодом. Колеги Павла Іванчова пишуть, що його загибель – це «жахлива втрата вітчизняної хірургії». 

Як відомо, у ніч проти 25 лютого, окупанти атакували дронами Україну. У Києві ворожий безпілотник влучив у житловий будинок.

До слова, у мережі з’явились моторошні кадри моменту влучання безпілотника у будинок на Київщині вночі.

Читайте також:

Теги: росія Донеччина місто росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп мав телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним
«Здоровий глузд» янкі
21 лютого, 10:43
Пожвавлення дебатів щодо продажу газу викликало неспокій у деяких американських експортерів
Чому в ЄС знову розглядають російський газ
30 сiчня, 16:13
Ситуація на фронті 30 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 30 січня 2025 року
30 сiчня, 00:00
Ситуація на фронті 31 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 31 січня 2025 року
31 сiчня, 00:00
У січні 2025 року в Україні від атаки дронів малого радіуса дії загинуло 38 цивільних осіб
ООН назвала основну причину загибелі цивільних українців у січні
11 лютого, 23:28
У 2015-2017 роках окупант грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел)
ЗСУ ліквідували футболіста, причетного до обслуговування Стратегічних ядерних сил РФ
12 лютого, 11:35
Нафтоперекачувальна станція «Каспійського трубопровідного консорціуму» «Кропоткінська»
Найбільшу нафтоперекачувальну станцію на Кубані пошкоджено через атаку дронів
17 лютого, 11:32
Президент виступив з промовою на саміті «Підтримуй Україну»
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський
24 лютого, 11:55
Буданов розповів, яку страшну помилку Путін здійснив у 2022 році
Буданов розповів, яку страшну помилку Путін здійснив у 2022 році
23 лютого, 15:38

Події в Україні

Пʼятеро загиблих і вісім поранених. Росія атакувала Костянтинівку
Пʼятеро загиблих і вісім поранених. Росія атакувала Костянтинівку
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу
Туреччина долучиться до відбудови України: перші тендери з’являться навесні
Туреччина долучиться до відбудови України: перші тендери з’являться навесні
ЗСУ взяли під контроль населений пункт біля Покровська
ЗСУ взяли під контроль населений пункт біля Покровська
Рада підтримала створення Вищого адміністративного суду
Рада підтримала створення Вищого адміністративного суду
Заступник голови потенційної партії Притули отримав умовний термін за смертельну ДТП, – ЗМІ 
Заступник голови потенційної партії Притули отримав умовний термін за смертельну ДТП, – ЗМІ 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 лютого: ситуація на фронті
132K
Прощена неділя 2025: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 лютого 2025
44K
Доктор геологічних наук спростував інформацію ЗМІ і дав тверезу оцінку вартості корисних копалин України
9291
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
7457
На тлі чуток про відключення в Україні компанія Starlink вийшла із заявою

Новини

Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Сьогодні, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
Вчора, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
24 лютого, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
24 лютого, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua