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П'ять тисяч кущів хризантем прикрасять Одесу цієї осені (фото)

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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П'ять тисяч кущів хризантем прикрасять Одесу цієї осені (фото)
Перші осінні квіти вже прикрасили клумби біля Облдержадміністрації
фото: міськрада Одеси

Хризантеми – це квіти роду айстрових. Вони бувають багаторічні та однорічні. Мають дуже багату кольорову палітру

У вересні озеленювачі Комунального підприємства «Міськзелентрест» планують висадити в Одесі п'ять тисяч кущів хризантем.

Осінні квіти прикрасять всі райони міста, але найбільша кількість цих квітів буде висаджена у центральній частині міста.

Усі квіти вирощені у теплицях підприємства «Троянда». Поки що у хризантем тільки з’являються бутони, але зовсім скоро вони розпустяться пишними квітами на осінніх вулицях Одеси.

Перші осінні квіти вже прикрасили клумби біля Облдержадміністрації. Почергово озеленювачі приберуть з клумб літні квіти, які вже починають відцвітати, а на їх місце висадять хризантеми, які квітнуть до самих морозів. 

Хризантеми – це квіти роду айстрових. Вони бувають багаторічні та однорічні. Мають дуже багату кольорову палітру. 

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П'ять тисяч кущів хризантем прикрасять Одесу цієї осені
фото: міськрада Одеси

Нагадаємо, у Києві вводять карантин через амброзію. Планується знищення вогнищ розповсюдження рослини з використанням хімзасобів.

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Теги: квіти Одеса

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