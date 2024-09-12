Хризантеми – це квіти роду айстрових. Вони бувають багаторічні та однорічні. Мають дуже багату кольорову палітру

У вересні озеленювачі Комунального підприємства «Міськзелентрест» планують висадити в Одесі п'ять тисяч кущів хризантем.

Осінні квіти прикрасять всі райони міста, але найбільша кількість цих квітів буде висаджена у центральній частині міста.

Усі квіти вирощені у теплицях підприємства «Троянда». Поки що у хризантем тільки з’являються бутони, але зовсім скоро вони розпустяться пишними квітами на осінніх вулицях Одеси.

Перші осінні квіти вже прикрасили клумби біля Облдержадміністрації. Почергово озеленювачі приберуть з клумб літні квіти, які вже починають відцвітати, а на їх місце висадять хризантеми, які квітнуть до самих морозів.

Хризантеми – це квіти роду айстрових. Вони бувають багаторічні та однорічні. Мають дуже багату кольорову палітру.

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П'ять тисяч кущів хризантем прикрасять Одесу цієї осені фото: міськрада Одеси

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