Стало відомо, коли школярі вийдуть на навчання в Одесі

Розпорядженням начальника Одеської обласної військової адміністрації буде визначена дата організованого початку освітнього процесу для всього регіону, зважаючи на безпекову ситуацію

2 вересня на Одещині розпочнеться навчальний процес

В Одеській області школярі вийдуть на навчання 2 вересня, оскільки 1 вересня припадає на неділю. Про це повідомляє директор департаменту освіти й науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Лончак.

«Одещина розпочинає 1 вересня. Зважаючи, що цьогоріч ця дата припадає на неділю, а це вихідний день, то стартуємо 2 вересня. Ніякі рішення педрад чи засновників про початок занять у серпні! Тим паче треба враховувати температурний режим влітку в нашій області», – йдеться у повідомленні.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

Водночас у Львові новий навчальний рік 2024-2025 у школах розпочнеться на два тижні раніше – 19 серпня. Це пов’язано зі складною ситуацією в енергосистемі

Як повідомлялося, до кінця 2024 року на території Запорізької області планується збудувати 10 підземних шкіл. П’ять із них уже почали будувати.

До слова, понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.