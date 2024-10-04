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Корупція на Одеському припортовому заводі: правоохоронці завершили слідство

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Корупція на Одеському припортовому заводі: правоохоронці завершили слідство
Одеський припортовий завод зупинив роботу у 2021 році
фото з відкритих джерел

За даними слідства, злочинна схема на ОПЗ завдала державі понад 94 млн грн збитків

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної оборудки на АТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ), яка заподіяла державі мільйонні збитки. Про це повідомило НАБУ.

За даними слідства, народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою Одеський припортовий завод продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Товар надалі перепродавали іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично постачання сировини забезпечував саме ОПЗ.

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, унаслідок чого ОПЗ зазнав понад 94 млн грн збитків.

У березні 2020 року про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми (посади вказані на момент вчинення злочину):

  • довіреній особі екснардепа – ч. 5 ст. 27,  ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
  • заступнику директора АТ «Одеський припортовий завод» – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
  • начальнику відділу АТ «Одеський припортовий завод» – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України;
  • власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми – ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

21 жовтня 2022 року про підозру повідомили і самому організатору схеми (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України). Оскільки місце його перебування не було встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України.

Нагадаємо, що в березні 2023 НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна України Дмитром Сенниченком. Перший стосувався корупції на «Одеському припортовому заводі» (ОПЗ). За даними слідства, Сенниченко на початку 2020 року домігся призначення «лояльних» членів до наглядової ради ОПЗ. Вони згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

До слова, у вересня 2021-го стало відомо, що Одеський припортовий завод зупинив роботу. 

Теги: корупція корупція в Україні НАБУ САП Одеса

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