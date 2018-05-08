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    Диетологи перечислили продукты, которые продлевают жизнь

    Медики советуют сделать акцент в рационе на орехи, рыбу и черный шоколад
    Специалисты по питанию убеждены, что для продления жизни необходимо не только отказаться от вредных привычек, но и внимательно отбирать свой рацион. Ниже перечисляется топ-5 продуктов, которые способны существенно повысить качество и продолжительность жизни. Кофе Употребление этого напитка способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.
    • Сьогодні, 13:08
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    Орехи
    Орехи

    Медики советуют сделать акцент в рационе на орехи, рыбу и черный шоколад

    Специалисты по питанию убеждены, что для продления жизни необходимо не только отказаться от вредных привычек, но и внимательно отбирать свой рацион. Ниже перечисляется топ-5 продуктов, которые способны существенно повысить качество и продолжительность жизни.

    Кофе

    Употребление этого напитка способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Медики убеждают, что три чашки кофе в день могут снизить риск смерти от «любых причин». Однако переизбыток кофе вредит желудку, нервной и, опять же, сердечно-сосудистой системам.

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    Рыба

    Рыба обогащена белками, омега-3 жирными кислотами и питательными веществами. При этом этот продукт содержит небольшое количество насыщенных жиров. Этот продукт улучшает самочувствие и помогает избежать преждевременной смерти.

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    Арахис и бобы

    Бобовые – чечевица, киноа, фасоль и др., а также арахисовое масло могут увеличить продолжительность жизни. Они содержат все девять незаменимых аминокислот, которые тело не может производить самостоятельно. Арахис и бобовые снижают риск сердечных заболеваний.

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    Перец чили

    Острый перец помогает продлить жизнь. Он содержит особые вещества, которые могут предотвратить ряд серьезных заболеваний. Медики убеждают, что любители острого живут гораздо дольше тех, кто не любит острое.

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    Черный шоколад

    Если черный шоколад употреблять в меру, то он помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и благоприятно влияет на нервную систему. Поэтому не стоит бояться этих лакомств.

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    Джерело: 24 канал

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