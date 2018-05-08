Диетологи перечислили продукты, которые продлевают жизнь

Медики советуют сделать акцент в рационе на орехи, рыбу и черный шоколад

Специалисты по питанию убеждены, что для продления жизни необходимо не только отказаться от вредных привычек, но и внимательно отбирать свой рацион. Ниже перечисляется топ-5 продуктов, которые способны существенно повысить качество и продолжительность жизни. Кофе Употребление этого напитка способствует укреплению сердечно-сосудистой системы.



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Орехи

Медики советуют сделать акцент в рационе на орехи, рыбу и черный шоколад

Специалисты по питанию убеждены, что для продления жизни необходимо не только отказаться от вредных привычек, но и внимательно отбирать свой рацион. Ниже перечисляется топ-5 продуктов, которые способны существенно повысить качество и продолжительность жизни.

Кофе

Употребление этого напитка способствует укреплению сердечно-сосудистой системы. Медики убеждают, что три чашки кофе в день могут снизить риск смерти от «любых причин». Однако переизбыток кофе вредит желудку, нервной и, опять же, сердечно-сосудистой системам.

Рыба

Рыба обогащена белками, омега-3 жирными кислотами и питательными веществами. При этом этот продукт содержит небольшое количество насыщенных жиров. Этот продукт улучшает самочувствие и помогает избежать преждевременной смерти.

Арахис и бобы

Бобовые – чечевица, киноа, фасоль и др., а также арахисовое масло могут увеличить продолжительность жизни. Они содержат все девять незаменимых аминокислот, которые тело не может производить самостоятельно. Арахис и бобовые снижают риск сердечных заболеваний.

Перец чили

Острый перец помогает продлить жизнь. Он содержит особые вещества, которые могут предотвратить ряд серьезных заболеваний. Медики убеждают, что любители острого живут гораздо дольше тех, кто не любит острое.

Черный шоколад

Если черный шоколад употреблять в меру, то он помогает укрепить сердечно-сосудистую систему и благоприятно влияет на нервную систему. Поэтому не стоит бояться этих лакомств.

Джерело: 24 канал