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    Названы фрукты, которые лучше есть с косточкой

    Специалисты по питанию объяснили, как микроэлементы содержатся в косточках популярных продуктов
    Диетологи отмечают, что целый ряд фруктов и ягод нужно есть вместе с косточками. Специалисты объясняют это тем, что они содержат высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организма микроэлементов. По словам ученых, очень полезно есть косточки граната, ведь они снижают раздражительность и нервозность. Косточки оливок содержат
    • Сьогодні, 11:18
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    Гранат
    Гранат

    Специалисты по питанию объяснили, как микроэлементы содержатся в косточках популярных продуктов

    Диетологи отмечают, что целый ряд фруктов и ягод нужно есть вместе с косточками. Специалисты объясняют это тем, что они содержат высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организма микроэлементов.

    По словам ученых, очень полезно есть косточки граната, ведь они снижают раздражительность и нервозность.

    Косточки оливок содержат элементы, которые активизируют процесс вывода токсинов, нормализует работу нервной системы и облегчают симптомы астмы.

    grape1

    А элементы из косточек винограда очень хорошо влияют на кожу – она станет гладкой и эластичной. Семена арбуза помогают нормализовать уровень сахара в крови.

    Косточки цитрусовых помогут тем, кого часто беспокоят головные боли. А ещё они прекрасно помогают восстановить тонус организма.

    apple

    Что касается яблок, то косточки из этих плодов не рекомендуют употреблять. Ученые отмечают, что семена яблок богатые амигдалином, который при попадании в кишечник выделяет ядовитую синильную кислоту.

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    Джерело: 24 канал

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