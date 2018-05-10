Названы фрукты, которые лучше есть с косточкой

Специалисты по питанию объяснили, как микроэлементы содержатся в косточках популярных продуктов

Диетологи отмечают, что целый ряд фруктов и ягод нужно есть вместе с косточками. Специалисты объясняют это тем, что они содержат высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организма микроэлементов. По словам ученых, очень полезно есть косточки граната, ведь они снижают раздражительность и нервозность. Косточки оливок содержат



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Гранат

Специалисты по питанию объяснили, как микроэлементы содержатся в косточках популярных продуктов

Диетологи отмечают, что целый ряд фруктов и ягод нужно есть вместе с косточками. Специалисты объясняют это тем, что они содержат высокую концентрацию полезных и необходимых для человеческого организма микроэлементов.

По словам ученых, очень полезно есть косточки граната, ведь они снижают раздражительность и нервозность.

Косточки оливок содержат элементы, которые активизируют процесс вывода токсинов, нормализует работу нервной системы и облегчают симптомы астмы.

А элементы из косточек винограда очень хорошо влияют на кожу – она станет гладкой и эластичной. Семена арбуза помогают нормализовать уровень сахара в крови.

Косточки цитрусовых помогут тем, кого часто беспокоят головные боли. А ещё они прекрасно помогают восстановить тонус организма.

Что касается яблок, то косточки из этих плодов не рекомендуют употреблять. Ученые отмечают, что семена яблок богатые амигдалином, который при попадании в кишечник выделяет ядовитую синильную кислоту.

Джерело: 24 канал