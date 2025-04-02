Після скандального візиту Джей Ді Венса до Гренландії їде прем’єрка Данії

Фредеріксен наголосила, що поважає спосіб, у який Ґренландія відстоює свій статус

Метте Фредеріксен прагне підтримати автономію на тлі тиску з боку США

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен здійснить офіційний візит до Ґренландії 2-4 квітня. Головною метою візиту є підтвердження політичної підтримки нового уряду автономії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс данської прем’єрки.

Метте Фредеріксен планує зустрітися з Єнсом-Фредеріком Нільсеном, який очолить новий уряд Гренландії.

«Я з нетерпінням чекаю на продовження тісної та довірчої співпраці між Ґренландією і Данією. Це важливо – швидко налагодити контакт із новим урядом і продовжити діалог на рівних умовах», – заявила прем’єр-міністерка Данії

Також Фредеріксен наголосила, що поважає спосіб, у який Ґренландія долає внутрішній і зовнішній тиск.

Нагадаємо, наприкінці березня Гренландію відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Його приїзд супроводжувався низкою скандалів. Зокрема, гренландський уряд заявив, що не запрошував його – «ні у приватному, ні в офіційному порядку». А туристичне бюро Tupilak Travel відмовилося приймати дружину віцепрезидента США Джей Ді Венса Ушу Венс. В результаті візит Венса із дружиною був обмежений відвідинами американської військової бази «Пітуффік» на північному заході Гренландії.

Все це відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа про категоричне бажання взяти Гренландію під контроль. Нещодавно Трамп натякнув, що такий контроль може бути встановлений і військовим шляхом.