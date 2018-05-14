  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Сеть шокирована циничными фото «футбольных дочерей» с кубком Лиги чемпионов

    • Сьогодні, 17:04
    • Розсилка
    Лиза Чаус и кубок Лиги Чемпионов
    Лиза Чаус и кубок Лиги Чемпионов

    Девушки возмутили своим неуважительным отношением к престижной награде

    В конце мая Киев будет принимать финал Лиги чемпионов, и главные футбольные трофеи Европы, мужской и женский кубки уже несколько недель находятся в Украине. В рамках трофи-тура они побывали в нескольких городах, где фанаты выстаивали очереди, чтобы воочию увидеть и сфотографироваться с ценными призами.

    Но гораздо более простой процедура доступа к трофею была у девушек, чьи отцы – не последние люди в мире украинского спорта.

    Так фотографиями с ним в Instagram открыто поделились Лиза Чаус, которая якобы является дочерью полузащитника команды «Николаев-2» Константина Чауса, и Анастасия Павелко – дочь председателя Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

    Фото Лизы с кубком в руках появилось в одном из околофутбольных пабликов. То, насколько цинично девочка держит престижный трофей – возмутило многих пользователей. Изначально девочку по ошибке приняли за дочь Андрея Павелко. Лиза позиционирует себя, как «модель, блогера начинающую профессиональную гимнастку», которая любит путешествовать.

    b3d71ca-chaus1-450

    В свою очередь Анастасия Павелко, которая является крестницей Андрея Шевченко, позирует с кубком более интеллигентно.  

    ebe9aab-pavelko1-450

    Обе девушки выложили эти фото на своих страницах в Instagram.

    Читайте также: Победительница «Евровидения-2018» получила второй хрустальный микрофон.

    Джерело: Табло ID

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ дети звезд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ