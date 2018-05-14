Сеть шокирована циничными фото «футбольных дочерей» с кубком Лиги чемпионов

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Лиза Чаус и кубок Лиги Чемпионов

Девушки возмутили своим неуважительным отношением к престижной награде

В конце мая Киев будет принимать финал Лиги чемпионов, и главные футбольные трофеи Европы, мужской и женский кубки уже несколько недель находятся в Украине. В рамках трофи-тура они побывали в нескольких городах, где фанаты выстаивали очереди, чтобы воочию увидеть и сфотографироваться с ценными призами.

Но гораздо более простой процедура доступа к трофею была у девушек, чьи отцы – не последние люди в мире украинского спорта.

Так фотографиями с ним в Instagram открыто поделились Лиза Чаус, которая якобы является дочерью полузащитника команды «Николаев-2» Константина Чауса, и Анастасия Павелко – дочь председателя Федерации футбола Украины Андрея Павелко.

Фото Лизы с кубком в руках появилось в одном из околофутбольных пабликов. То, насколько цинично девочка держит престижный трофей – возмутило многих пользователей. Изначально девочку по ошибке приняли за дочь Андрея Павелко. Лиза позиционирует себя, как «модель, блогера начинающую профессиональную гимнастку», которая любит путешествовать.

В свою очередь Анастасия Павелко, которая является крестницей Андрея Шевченко, позирует с кубком более интеллигентно.

Обе девушки выложили эти фото на своих страницах в Instagram.

Джерело: Табло ID