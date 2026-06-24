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Франція підтвердила перший випадок Еболи в країні

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Франція підтвердила перший випадок Еболи в країні
За результатами тестування у медика підтвердили захворювання на вірус Ебола – це перший випадок зараження у Франції під час нинішнього спалаху в Африці
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Інфекцію виявили у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в Демократичній Республіці Конго

У Франції зафіксували перший підтверджений випадок зараження вірусом Ебола на території країни. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Франції, пише «Главком» із посиланням на «FRANCE 24».

«Сьогодні підтверджено перший позитивний випадок захворювання на вірус Ебола на території країни», – заявили у відомстві. Там уточнили, що випадок виявили саме на материковій частині Франції.

Пацієнта ізолювали, а фахівці розпочали епідеміологічне розслідування та встановлення людей, які могли контактувати із хворим. Влада зазначає, що загальний ризик поширення вірусу серед населення Європи залишається низьким.

1 червня адміністрація Трампа надіслала офіційний дипломатичний меморандум до європейських країн із вимогою запровадити обмеження на в'їзд для осіб, які нещодавно перебували в охоплених Еболою країнах Центральної Африки.

Тим часом ВООЗ визнає, що глобальна медична спільнота поки програє вірусу в швидкості. Після оголошення спалаху штаму Бундібуджо надзвичайною ситуацією міжнародного значення у середині травня кількість підтверджених випадків у ДРК перевищила 344, в Уганді – 15. 

Нагадаємо, Канада тимчасово зупинила в'їзд для іноземців із країн із високим рівнем поширення Еболи та заморозила дію їхніх імміграційних документів.

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Теги: хвороба Франція вірус

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