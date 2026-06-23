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Скандальна вечеря в Білому домі: онука Дональда Трампа обурила американців

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Кай Трамп відвідала турнір UFC Freedom 250 у Білому домі
фото: Тiktok/thekaitrumpgolfer

Кай Трамп розкритикували через розкішну вечерю

19-річна онука президента США Дональда Трампа Кай Трамп потрапила в скандал. Відео дівчини з вечері під час турніру UFC Freedom 250 обурило американців у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Radar Online.

Кай Трамп опублікувала в мережі TikTok відео, де вона продемонструвала свою вечерю, а саме показала страви, які куштувала на заході. Кай Трамп зняла відео в стилі популярного бренду.

Кай Трамп обурила американців вечерею у Білому домі під час турніру UFC Freedom 250
Кай Трамп обурила американців вечерею у Білому домі під час турніру UFC Freedom 250
фото: Тiktok/thekaitrumpgolfer

Спочатку вона показала тарілку з пюре, стейком та броколі, потім пляшку води. А згодом подивилася на годинник Rolex на своїй руці та продемонструвала салат «Цезар».

Кай Трамп обурила американців вечерею у Білому домі під час турніру UFC Freedom 250
Кай Трамп обурила американців вечерею у Білому домі під час турніру UFC Freedom 250
фото: Тiktok/thekaitrumpgolfer

Врешті це відео стало популярним та зібрало майже 2 млн переглядів і понад 1 тис. коментарів. Серед реакцій на відео були й обурливі коментарі. Зокрема, користувачі не оцінили вечерю Кай Трамп та звинуватили її в тому, що вона насолоджується вишуканими стравами, які були приготовлені за кошти платників податків.

  • «Купили за мої податки».
  • «Тож це я за це заплатив».
Кай Трамп відвідала турнір UFC Freedom 250 у Білому домі
Кай Трамп відвідала турнір UFC Freedom 250 у Білому домі
фото: Тiktok/thekaitrumpgolfer

Також американці намагалися підрахувати вартість вечері, інші ж звинувачували Кай Трамп у тому, що вона живе у світі мільярдерів:

  • «Життя у власному світі мільярдерів».
  • «Вся ця вечеря, мабуть, обійшлася в 1 500 доларів».

Крім цього, користувачі були здивовані меню під час турніру UFC Freedom 250. Тож одна з користувачок пожартувала, що серед страв був McDonald's, який любить Дональд Трамп:

  • «Здивована, що це не McDonald's».

Кай Трамп є донькою старшого сина президента США Дональда Трампа-молодшого, та його колишньої дружини Ванесси Гейдон.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та голова UFC Дейна Вайт відвідали турнір змішаних єдиноборств UFC Freedom 250. Головною подією цього спортивного вечора стане поєдинок за чемпіонський титул у легкій ваговій категорії, в якому зійдуться Ілія Топурія та Джастін Гетжі.

До слова, у мережі завірусилося відео, коли Дональд Трамп святкував своє 80-річчя. На кадрах він спить на трибуні під час турніру зі змішаних бойових мистецтв UFC Freedom 250. На кадрах можна побачити, як президент трохи нахилився убік та застиг на певний час, прикривши очі.

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Теги: Дональд Трамп онуки скандал соцмережі США податки

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