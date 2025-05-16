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Нардеп Тищенко з'явився у Верховній Раді (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардеп Тищенко з'явився у Верховній Раді (фото)
Тищенко зʼявився у парламенті після помʼякшення запобіжного заходу
фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Суд помʼякшив запобіжний захід Тищенку

Нардеп Микола Тищенко, якого звинувачують у незаконному позбавленні волі людини, зʼявився у Верховній Раді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Нардеп знову зʼявився у Раді після помʼякшення запобіжного заходу. Тепер у нього лише нічний домашній арешт.

Нардеп Тищенко з'явився у Верховній Раді (фото) фото 1
фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Нагадаємо, що 12 травня суд змінив запобіжний захід народному депутатові Миколі Тищенку в справі про незаконне затримання військового. Так, замість цілодобового домашнього арешту Тищенко перебуватиме під нічним домашнім арештом до 12 липня.

Зауважимо, 8 січня народний депутат несподівано з’явився на засідання Верховної Ради. Раніше Тищенко не прийшов на суд через начебто проблеми зі здоров'ям. Прокурор повідомив, що Тищенко о четвертій ранку 23 грудня звернувся до медзакладу у Києві, де йому попередньо діагностували ішемічну хворобу серця. Це і начебто стало причиною його відсутності у суді.

Раніше прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України Миколи Тищенка за фактом незаконного позбавлення волі людини. 

Як повідомлялося, 20 червня у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. Паралельно один із чоловіків тримав сумку добровольця та обшукував її.

Згодом народний депутат Микола Тищенко прокоментував інцидент, що трапився у Дніпра за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Сина Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

Також у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

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Теги: Верховна Рада Микола Тищенко

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