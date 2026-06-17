Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

«Я тут бос». Трамп запізнився на зустріч до лідерів G7 (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Дональд Трамп на саміті у Франції
фото: Getty Images

На засідання саміту лідерів G7 Трамп прийшов із запізненням майже на годину

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув на чергове засідання саміту лідерів «Групи семи» (G7) у французькому Евіані із запізненням майже на годину. Свою появу у залі засідань американський лідер супроводив жартами, інформує «Главком».

Увійшовши до робочої зали, Дональд Трамп насамперед поскаржився присутнім колегам, що надворі занадто спекотно. Після цього, підходячи до свого крісла, він зупинився і з усмішкою кинув іншим лідерам фразу: «Я тут бос».

Попри те, що ця сесія лідерів була оголошена повністю закритою для преси, очільник Білого дому спробував самотужки змінити протокол. Коли репортери завершували коротку протокольну зйомку і мали виходити, Трамп несподівано звернувся прямо до телекамер:

«Хочете залишитися на засіданні? Я не проти», – запропонував Трамп представникам медіа.

Французька сторона, яка відповідає за організацію та безпеку заходу, негайно втрутилася і наполегливо попросила представників медіа негайно залишити приміщення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що одним із головних результатів саміту G7 у Франції стали домовленості про додаткове посилення протиповітряної оборони України.

«Главком» писав, що лідери «Великої сімки» на саміті в Евіан-ле-Бен ухвалили підсумкову заяву з геополітичних питань: G7 зобов'язалась посилити санкції проти нафтогазового сектору Росії, збільшити постачання засобів ППО та зброї для України, а також підтримати американсько-іранську угоду й розмінування Ормузької протоки. 

Читайте також:

Теги: саміт Дональд Трамп Франція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Американські юристи кажуть, що жодного покращення у США очікувати не варто
«Приїхали до США, а опинилися в… Росії». Чому українські біженці тікають від Трампа: свідчення очевидця Наші за кордоном
6 червня, 20:30
Трамп: Ми не проводитимемо запланований на завтра напад на Іран
Трамп: США хотіли завтра вдарити по Ірану, але нас відмовили
18 травня, 22:58
Трамп заявив, що війна в Ірані скоро стане дуже популярною
Трамп заявив, що війна в Ірані скоро стане дуже популярною
19 травня, 22:57
Під час перестрілки поранення отримав один цивільний
Біля Білого дому пролунало близько 30 пострілів – NBC News
24 травня, 02:30
Президент Дональд Трамп 26 травня вирушає з Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда до Білого дому
Білий дім не оприлюднив медичний звіт Трампа, порушивши власну традицію публічності
30 травня, 06:44
Супутникові знімки показують, як Іран розкопує входи до підземних ракетних баз
CNN: Іран відновлює підземні ракетні бази попри удари США та Ізраїлю
1 червня, 01:09
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський після саміту в Естонії визначив ключові пріоритети
9 червня, 19:40
Трамп залишився без головних радників із питань штучного інтелекту
Хвиля відставок накрила команду Трампа: що сталося
10 червня, 08:19
Трамп попередив Іран про можливе відновлення атак
Президент США висунув Ірану нову умову
15 червня, 18:36

Курйоз

«Я тут бос». Трамп запізнився на зустріч до лідерів G7 (відео)
«Я тут бос». Трамп запізнився на зустріч до лідерів G7 (відео)
Рубіо підірвав мережу мемами, прибувши до Білого дому у завеликому взутті (фото)
Рубіо підірвав мережу мемами, прибувши до Білого дому у завеликому взутті (фото)
Трамп заснув на власному святі (відео)
Трамп заснув на власному святі (відео)
Трамп святкує 80-річчя. 10 курйозів, які запам'ятав світ
Трамп святкує 80-річчя. 10 курйозів, які запам'ятав світ
Пропагандистка Скабєєва похвалила ЗСУ за успішні атаки (відео)
Пропагандистка Скабєєва похвалила ЗСУ за успішні атаки (відео)
Вдавала 12-річну дитину: у Бразилії шахрайка 16 місяців обманювала прийомну родину
Вдавала 12-річну дитину: у Бразилії шахрайка 16 місяців обманювала прийомну родину

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Сьогодні, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Сьогодні, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua