«Я тут бос». Трамп запізнився на зустріч до лідерів G7 (відео)

На засідання саміту лідерів G7 Трамп прийшов із запізненням майже на годину

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прибув на чергове засідання саміту лідерів «Групи семи» (G7) у французькому Евіані із запізненням майже на годину. Свою появу у залі засідань американський лідер супроводив жартами, інформує «Главком».

Увійшовши до робочої зали, Дональд Трамп насамперед поскаржився присутнім колегам, що надворі занадто спекотно. Після цього, підходячи до свого крісла, він зупинився і з усмішкою кинув іншим лідерам фразу: «Я тут бос».

🇫🇷 На саміті "Великої сімки" у Франції Трамп увійшов до зали і поскаржився, що надворі занадто спекотно.



🗣 Підходячи до свого місця, він зупинився й жартома сказав: "Я тут головний". pic.twitter.com/QSbj2U834S — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 17, 2026

Попри те, що ця сесія лідерів була оголошена повністю закритою для преси, очільник Білого дому спробував самотужки змінити протокол. Коли репортери завершували коротку протокольну зйомку і мали виходити, Трамп несподівано звернувся прямо до телекамер:

«Хочете залишитися на засіданні? Я не проти», – запропонував Трамп представникам медіа.

Французька сторона, яка відповідає за організацію та безпеку заходу, негайно втрутилася і наполегливо попросила представників медіа негайно залишити приміщення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що одним із головних результатів саміту G7 у Франції стали домовленості про додаткове посилення протиповітряної оборони України.

«Главком» писав, що лідери «Великої сімки» на саміті в Евіан-ле-Бен ухвалили підсумкову заяву з геополітичних питань: G7 зобов'язалась посилити санкції проти нафтогазового сектору Росії, збільшити постачання засобів ППО та зброї для України, а також підтримати американсько-іранську угоду й розмінування Ормузької протоки.