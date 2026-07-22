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Трамп пообіцяв бомбити Тегеран після атак на судна в Ормузькій протоці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Трамп пообіцяв бомбити Тегеран після атак на судна в Ормузькій протоці
Трамп пригрозив ударами по Тегерану у разі атак Ірану в Ормузькій протоці
фото: Getty Images

Ормузька протока є одним із найважливіших морських торговельних шляхів світу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдаватимуть ударів по мостах та електростанціях Ірану щоразу, коли Тегеран атакуватиме судна в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social.

За словами американського президента, удари здійснюватимуться у відповідь на будь-який обстріл суден, незалежно від того, чи йтиметься про ракети, безпілотники або інші види озброєння.

«Відтепер щоразу, коли Ісламська Республіка Іран стрілятиме по судну в Ормузькій протоці – ракетою, дроном чи будь-якою іншою зброєю, Сполучені Штати розбомблять і знищать один міст або електростанцію, включно з тими, що розташовані поруч зі столицею Тегераном або в ній», – написав Трамп.

Трамп пообіцяв бомбити Тегеран після атак на судна в Ормузькій протоці фото 1

Президент США не уточнив, що саме стало приводом для такої заяви, однак наголосив, що нова політика діятиме «відтепер».

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд. 

До слова, президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп розмірковував про розширення військової операції проти Ірану, і розглядав можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці.

Теги: Іран Дональд Трамп

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