Трамп пообіцяв бомбити Тегеран після атак на судна в Ормузькій протоці

Трамп пригрозив ударами по Тегерану у разі атак Ірану в Ормузькій протоці

Ормузька протока є одним із найважливіших морських торговельних шляхів світу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати завдаватимуть ударів по мостах та електростанціях Ірану щоразу, коли Тегеран атакуватиме судна в Ормузькій протоці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social.

За словами американського президента, удари здійснюватимуться у відповідь на будь-який обстріл суден, незалежно від того, чи йтиметься про ракети, безпілотники або інші види озброєння.

«Відтепер щоразу, коли Ісламська Республіка Іран стрілятиме по судну в Ормузькій протоці – ракетою, дроном чи будь-якою іншою зброєю, Сполучені Штати розбомблять і знищать один міст або електростанцію, включно з тими, що розташовані поруч зі столицею Тегераном або в ній», – написав Трамп.

Президент США не уточнив, що саме стало приводом для такої заяви, однак наголосив, що нова політика діятиме «відтепер».

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що вартість війни США в Ірані наразі зросла до $37,5 млрд.

До слова, президент США Дональд Трамп найближчими днями має визначитися з подальшою стратегією щодо Ірану. У Вашингтоні розглядають два основні сценарії: погодитися на нове тимчасове перемир'я або розпочати разом з Ізраїлем масштабну військову операцію.

Раніше президент США Дональд Трамп розмірковував про розширення військової операції проти Ірану, і розглядав можливість висадки американської морської піхоти та повітряно-десантних сил на іранські острови в Ормузькій протоці.