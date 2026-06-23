«Укрзалізниця» підколола Баскова, порадивши обстежитися у психлікарні
Басков вирішив здобути популярність у Threads, але дещо пішло не за планом
«Укрзалізниця» підколола російського співака та путініста Миколу Баскова, який опублікував курйозний допис у соцмережі Threads. Артисту порадили звернутися до лікарів. Про це пише «Главком» з посиланням на допис.
Микола Басков вирішив вкотре спробувати вести акаунт у Threads, однак українці знову не залишили його починання без уваги. «Головний у Threads тут лише я», – написав артист.
До слова, назва соцмережі Threads у перекладі з англійської означає «нитки», «ланцюжки» або «гілки». А саме гілки обговорень, з яких і складається стрічка у цій соцмережі. Тож Басков вирішив заявити, що він головний у Threads, привернувши до себе увагу.
Однак коментар від акаунту компанії «Укрзалізниця» зібрав ще більше вподобань, ніж сам допис Баскова. «Укрзалізниця» порадила співаку зберегти контакти психіатричної лікарні у Москві, щоб за нагоди ними скористатися.
«Смішний такий. Запишіть номер. +7 (499) 791-20-50. Московська психіатрична клінічна лікарня імені Н. А. Алєксєєва», – йдеться у коментарі.
Українці оцінили коментар «Укрзалізниці» та гумор SMM-спеціаліста акаунту компанії:
- «Я валяюсь просто, ви – SMM від боженьки».
- «Цей номер у нього на швидкому наборі».
- «Так, у нього є власний додатковий номер для цього номера».
- «Там ще Діма Білан виліз, скажіть йому!».
Нагадаємо, Міноборони України в соцмережі Threads відповіло на допис російського співака та путініста Миколи Баскова. Міністерство вирішило також підколоти пропагандиста та пообіцяло йому нагороду, яка чекає на нього в Україні.
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