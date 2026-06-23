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«Укрзалізниця» підколола Баскова, порадивши обстежитися у психлікарні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Баскову порадили відвідати лікарів
фото з відкритих джерел

Басков вирішив здобути популярність у Threads, але дещо пішло не за планом

«Укрзалізниця» підколола російського співака та путініста Миколу Баскова, який опублікував курйозний допис у соцмережі Threads. Артисту порадили звернутися до лікарів. Про це пише «Главком» з посиланням на допис.

Микола Басков вирішив вкотре спробувати вести акаунт у Threads, однак українці знову не залишили його починання без уваги. «Головний у Threads тут лише я», – написав артист.

До слова, назва соцмережі Threads у перекладі з англійської означає «нитки», «ланцюжки» або «гілки». А саме гілки обговорень, з яких і складається стрічка у цій соцмережі. Тож Басков вирішив заявити, що він головний у Threads, привернувши до себе увагу.

«Укрзалізниця» підколола Баскова та відправила до психіатричної лікарні
«Укрзалізниця» підколола Баскова та відправила до психіатричної лікарні
фото: скриншот Threads

Однак коментар від акаунту компанії «Укрзалізниця» зібрав ще більше вподобань, ніж сам допис Баскова. «Укрзалізниця» порадила співаку зберегти контакти психіатричної лікарні у Москві, щоб за нагоди ними скористатися.

«Смішний такий. Запишіть номер. +7 (499) 791-20-50. Московська психіатрична клінічна лікарня імені Н. А. Алєксєєва», – йдеться у коментарі.

Українці оцінили коментар «Укрзалізниці» та гумор SMM-спеціаліста акаунту компанії:

«Укрзалізниця» підколола Баскова, порадивши обстежитися у психлікарні фото 1
фото: скриншот Threads
  • «Я валяюсь просто, ви – SMM від боженьки».
«Укрзалізниця» підколола Баскова, порадивши обстежитися у психлікарні фото 2
фото: скриншот Threads
  • «Цей номер у нього на швидкому наборі».
  • «Так, у нього є власний додатковий номер для цього номера».
«Укрзалізниця» підколола Баскова, порадивши обстежитися у психлікарні фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Там ще Діма Білан виліз, скажіть йому!».

Нагадаємо, Міноборони України в соцмережі Threads відповіло на допис російського співака та путініста Миколи Баскова. Міністерство вирішило також підколоти пропагандиста та пообіцяло йому нагороду, яка чекає на нього в Україні. 

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Теги: гумор співак Микола Басков

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