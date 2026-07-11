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«Ми наче в зоопарку»: село, де живуть всього 17 людей, потерпає від навали туристів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Відколи Влколинець став культурною спадщиною ЮНЕСКО, сюди ринули натовпи мандрівників
фото: ukrainaincognita.com

Місцевим мешканцям платять по €400 на рік як компенсацію за можливі незручності від туристичного напливу

Мальовниче села Влколинець у словацьких Карпатах і з 1993 року належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Однак місцеві жителі цьому не раді, адже страждають від напливу туристів. Щороку Влколинець, де всього 17 мешканців, відвідує близько 100 тисяч людей. Деякі місцеві вже виїхали з села, бо не можуть тут спокійно жити. Як інформує «Главком», про ситуацію у селі розповідає Le Figaro.

Історія села, яке оточене зеленими луками і лісами, сягає ще 1376 року. До нині тут зберігся цілісний комплекс старовинної забудови: близько 40 дерев'яних будинків, дзвіниця 18 століття, автентичні подвір'я тощо. Для туристів організовують екскурсії, майстер-класи з виготовлення народних костюмів, плетіння кошиків тощо.

«Ми наче в зоопарку»: село, де живуть всього 17 людей, потерпає від навали туристів фото 1
фото: ukrainaincognita.com

Місцевим мешканцям платять по €400 на рік як компенсацію за можливі незручності від туристичного напливу. Крім того, селяни можуть подати додаткову заявку на фінансування ремонту житла. Однак цього недостатньо для нормального життя в історичному селі.

Відколи Влколинець став культурною спадщиною ЮНЕСКО, сюди ринули натовпи мандрівників. Нині це село є однією з найпопулярніших туристичних локацій Словаччини, через що життя місцевих мешканців стало нестерпним. Допитливі туристи постійно ходять довкола їхніх будинків, заглядають у вікна та на подвір’я.

«Ми наче в зоопарку»: село, де живуть всього 17 людей, потерпає від навали туристів фото 2
фото: ukrainaincognita.com

68-річний Антон Сабуча намагається віднадити туристів, встановлюючи таблички біля свого будинку з написами «Приватна власність», «Вхід заборонено», «Фотографування заборонено» тощо.

Проблема в тому, що Влколинець не має інфраструктури для такої кількості людей. Тут надто вузька під'їзна дорога, через що утворюються затори, нема великої парковки та громадських туалетів. Деякі туристи навіть пробираються на приватні подвір’я, щоб справити нужду.

«Ми наче в зоопарку»: село, де живуть всього 17 людей, потерпає від навали туристів фото 3
фото: ukrainaincognita.com

Люди бідкаються, що живуть наче у зоопарку, адже туристи постійно порушують їхню приватність і спокій. Влколинець більше не те спокійне гірське село, яке було колись. Тож місцеві вважають, що відмова від статусу ЮНЕСКО поверне їм нормальне життя. Навіть деякі мандрівники зізнаються, що не змогли б жити у таких умовах.

Однак не всі місцеві мешканці дотримуються такої думки. Наприклад, представники адміністрації запевняють, що шукають вирішення цій проблемі і збираються удосконалити туристичну інфраструктуру.

«Ми наче в зоопарку»: село, де живуть всього 17 людей, потерпає від навали туристів фото 4
фото: ukrainaincognita.com

Нагадаємо, у курортному місті Несебр у Болгарії продаються незвичайні сувеніри. У крамничках для туристів болгари пропонують відпочивальникам продукцію із зображеннями російського диктатора Володимира Путіна та, навіть, Адольфа Гітлера. 

Також через стрімке потепління Середземного моря біля берегів Греції масово поширюється небезпечна срібнощока риба-фугу (Lagocephalus sceleratus), яка завдає значних збитків рибальській галузі. Щоб стримати популяцію інвазивного виду, уряд країни запустив пілотну програму, в межах якої рибалкам платитимуть €5,33 за кожен кілограм виловленої риби.

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Теги: ЮНЕСКО село Словаччина

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Життя

«Ми наче в зоопарку»: село, де живуть всього 17 людей, потерпає від навали туристів
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