Ексвикладачка черкаського університету роками виливала борщ з вікна: реакція інспекції

На жінку не вперше скаржаться мешканці Черкас

У Черкасах колишня викладачка одного з університетів міста, протягом багатьох років викидала їжу з вікна своєї квартири. На жінку подали скарги. Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення керівника управління інспектування Черкаської міської ради Андрія Максюти.

Як розповів Андрій Максюта, жінка викидала борщ, вермішель, хліб, недоїдки та сміття з вікна. Відходи опинялися на тротуарах у центрі міста.

«Для тих, хто думає, що нехлюї – це якісь там неосвічені люди. Отримали сьогодні цікаву скаргу. Значить, в центрі міста порушує правила благоустрою одна громадянка з вікна своєї квартири висипає з каструль недоїдки (борщ, вермішель), викидає хліб, сміття з вікна на тротуар, де офіси і магазини, де ходять люди. «Хуліганкою» у сфері нехлюйства виявилася викладачка одного з ВНЗ Черкас. І доволі агресивна. Викладає, до речі, англійську мову в університеті», – йдеться у дописі Андрія Максюти.

фото: Андрій Максюта /Facebook

У коментарі виданню «18000» керівник управління розповів, що колишня викладачка не вперше опиняється у центрі уваги через свою поведінку. «Порушує, кажуть, не вперше і не перший рік. Але раніше після візитів служб заспокоювалася. Нині кричить із вікна та по телефону: «Моя квартира – що хочу, те і роблю», – розповів Максюта.

Відомо, що згаданою жінкою є колишня викладачка англійської мови. Не неї складуть адмінпротокол.

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