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Доньки Барака Обами показалися на важливому заході свого батька (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Малія та Саша Обами показалися з батьками перед камерами
фото: Reuters

Дочки 44-го президента США Барака Обами рідко з’являються на публічних заходах із батьком

Доньки колишнього президента США Барака Обами показалися на важливому заході свого батька. Малія та Саша Обами відвідали відкриття Президентського центру Обами в Чикаго. Про це пише «Главком» із посиланням на People.

Малія та Саша Обами рідко з’являються перед камерами та пресою разом із батьками після завершення президентського терміну свого батька. Тож їхня поява на відкритті центру Барака Обами стала обговорюваною у мережі.

Доньки експрезидента та колишньої першої леді США прийшли підтримати його. Малія та Саша Обами показалися з батьками та вийшли разом із ними на сцену. На кадрах можна побачити, як дівчата плескають під час виступів батьків та позують із ними перед камерами.

Доньки Барака і Мішель Обами відвідали важливий захід свого батька у Чикаго
Доньки Барака і Мішель Обами відвідали важливий захід свого батька у Чикаго
фото: Reuters

Як відомо, 27-річна Малія Обама будує кар’єру в кіно. Водночас Саша Обама дотримується більш приватного способу життя.

Доньки Барака і Мішель Обами відвідали важливий захід свого батька у Чикаго
Доньки Барака і Мішель Обами відвідали важливий захід свого батька у Чикаго
фото: Reuters

Захід був присвячений відкриттю комплексу в південній частині Чикаго. Цей центр містить музей, концертні майданчики, громадський парк і нове відділення Чиказької публічної бібліотеки. Урочисту церемонію відкриття центру Барака Обами також відвідали Джо Байден, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон зі своїми дружинами. Також була присутня колишня віцепрезидентка Камала Гарріс.

На відкриття центру прийшли знаменитості зі сфер політики, спорту та шоубізнесу. Серед гостей були Опра Вінфрі, Том Генкс, Стівен Спілберг і Джордж Лукас, музиканти Стіві Вандер, Брюс Спрінгстін та інші. 

Нагадаємо, дружину та доньок експрезидента США Барака Обами зазнімкували під час прогулянки на одній із вулиць зіркового міста Беверлі-Гіллз (Каліфорнія). Преса застала Мішель Обаму з доньками, коли вони йшли вулицею до ресторану Funke Restaurant.

До слова,  44-й президент США Барак Обама досі залишається впливовим представником Демократичної партії. Проте його діяльність, а особливо постійна критика з боку республіканців та нинішнього президента США Дональда Трампа погано впливає на його шлюб.

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Теги: Барак Обама діти Мішель Обама сім'я фото

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