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Свириденко після відставки повернулася на «основне місце» роботи

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Свириденко після відставки повернулася на «основне місце» роботи
Свириденко спільно з колегами з KSE провела літній табір для молоді
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Ексочільниця уряду повернулася до викладання у приватному університеті, де отримувала більші доходи, аніж на посади прем'єр-міністерки

Колишня прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко після відставки повернулася до роботи в приватному університеті «Київська школа економіка» (KSE). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі ексочільниці уряду.

Свириденко розповіла, що спільно з колегами з KSE провела літній табір для молоді.

За словами колишньої прем'єрки, у таборі взяли участь 200 молодих людей із різних куточків України. Вона наголосила, що український досвід необхідно передавати та масштабувати, тому до заходу були запрошені представники влади, війська, бізнесу й громадського сектору. Серед спікерів були начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, голова Запорізької ОВА Іван Федоров, торговий представник України Тарас Качка, співзасновник «Нової пошти» Володимир Поперешнюк, блогер і волонтер Ігор Лаченков та інші.

Юлія Свириденко співпрацює з KSE
Юлія Свириденко співпрацює з KSE
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Зазначимо, що навіть під час роботи на посаді прем'єр-міністерки України Свириденко не припиняла співпрацю з «Київською школою економіки». У квітні 2026 року Секретаріаті Кабінету міністрів підтверджував «Главкому», що тодішня очільниця уряду поєднувала службову діяльність із викладацькою роботою в приватному університеті. У Кабміні наголошували, що таке суміщення дозволене законом і здійснювалося в межах антикорупційного законодавства.

Юлія Свириденко провела захід для молоді спільно з представники влади, війська, бізнесу й громадського сектору
Юлія Свириденко провела захід для молоді спільно з представники влади, війська, бізнесу й громадського сектору
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Водночас, як писав «Главком», саме викладацька діяльність у KSE була головним джерелом доходу Свириденко. Згідно з декларацією за 2025 рік, політикиня отримала 3,24 млн грн гонорарів від університету, тоді як її річна зарплата на посаді прем'єр-міністерки становила 1,37 млн грн. Загалом за 2023–2025 роки Свириденко заробила у KSE 7,1 млн грн.

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Свириденко спільно з колегами з KSE провела літній табір для молоді
фото: Юлія Свириденко/Facebook

Засновником «Київської школи економіки» є однойменний благодійний фонд, президентом якого є Тимофій Милованов. Цікавий факт: у 2019 році Юлія Свириденко була заступницею тодішнього міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова.

Нагадаємо, 12 липня Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів після зустрічі з тодішньою прем'єркою Юлією Свириденко, а 14 липня Верховна Рада підтримала відставку її уряду у повному складі. Як відомо, Свириденко очолювала уряд із липня 2025 року. 

До слова, Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром України.

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Теги: Тимофій Милованов Юлія Свириденко

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