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Дружина Олега Сенцова привітала режисера-воїна з ювілеєм (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Вероніка Вельч привітала Олега Сенцова з днем народження
фото: Veronika Sentsov-Velch/Facebook

Військовий показався в обіймах дружини

13 липня українському режисеру та військовому, колишньому політвʼязню Кремля Олегу Сенцову виповнюється 50 років. Дружина воїна, юристка та громадська активістка Вероніка Вельч привітала його з ювілеєм та поділилася спільним відео. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Сенцової у Facebook.

Вероніка Вельч опублікувала допис з привітанням чоловікові. Вона побажала військовому щастя та нагадала йому, як вона та їхня родина його любить. «50 – це круто! Стільки всього позаду. Сподіваюсь, найкраще попереду! Будь щасливим в щасливому житті! Люблю. Любимо! Твоя сімʼя!» – йдеться у дописі.

На відео Олег Сенцов і Вероніка Вельч позують на тлі мальовничих краєвидів. У кадрі пара обіймається, а юристка цілує чоловіка в щоку.

У коментарях під цим дописом користувачі теж долучилися до привітань Олега Сенцова. Серед коментаторів були відомі журналісти, громадські діячі, правознавці, політики та інші:

  • «Чудовий вік! Многії літа! Щастя вашій родині і дожити всім нам до миру!» – написала народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.
  • «Вітання імениннику і вашій родині», – написала журналістка Яна Холодна.
  • «Хай так буде завжди!!! Здоровʼя та багато-багато щастя», – написала медіаекспертка Ірина Земляна.
  • «Вітаю з Днем Народження! Миру та Перемоги!»
  • «З іменинником! Бажаю міцного здоров’я і довгих років щасливого життя».
  • «Вітання! Всього найкращого Олегу! Зичу вам чудового часу разом не тільки в святковий день, а ціле життя!»

Олег Сенцов народився 13 липня 1976 року у Сімферополі. Є відомим українським кінорежисером та сценаристом, нині служить у війську.

У 2014-2019 роках був політичним в’язнем Кремля. У лютому 2022 року Олег Сенцов захищав Київ у складі сил ТрО. Уже восени того ж року Сенцов перевівся до 47-ї окремої механізованої бригади «Маґура» та став командиром штурмової роти.

Нагадаємо, український кінорежисер та звільнений бранець кремля Олег Сенцов, який від початку повномасштабного вторгнення захищає Україну, став командиром батальйону.

Також повідомлялося, український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти у 47-й бригаді Олег Сенцов розповів про те, як під час бою вдалося взяти у полон росіян. Зокрема, він поділився історією про одного з окупантів, а також пояснив, що відчуває поруч із загарбниками.

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Теги: ювілей дружина військові Олег Сенцов

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