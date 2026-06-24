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Зрада Анкориджа? Росіяни шоковані зміною поведінки Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зрада Анкориджа? Росіяни шоковані зміною поведінки Трампа
Після саміту G7 Москва заговорила про провал американського посередництва
фото: Офіс Президента

У Кремлі заявили про зміну позиції США після саміту G7 та поскаржилися на відсутність прогресу у відносинах із Вашингтоном

У Росії дедалі гостріше критикують президента США Дональда Трампа після його останніх заяв щодо України та рішень, ухвалених після саміту G7. У Москві вважають, що Вашингтон відходить від підходів, які раніше сприймалися Кремлем як вигідні для російської сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова.

Позиція Москви щодо США та НАТО

Посадовець заявив, що після саміту G7 адміністрацію Трампа нібито «перетягнули» на бік європейських союзників, через що США почали дотримуватися позицій, сформульованих найбільш жорстко налаштованими щодо Росії країнами Європи.

Рябков також заявив, що повноформатного діалогу між Москвою та Вашингтоном щодо стратегічної стабільності наразі не існує, а передумов для його відновлення Росія не бачить.

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Крім того, він поскаржився на відсутність прогресу у процесі усунення так званих «подразників» у двосторонніх відносинах, зокрема щодо відновлення прямого авіасполучення, візових питань та повернення дипломатичної власності.

Російський дипломат також заявив про нібито «войовничий настрій» НАТО та висловив занепокоєння через залучення американських автомобільних компаній до виробництва озброєння.

Financial Times про зміну підходу Вашингтона

На цьому тлі Financial Times повідомляє, що в Кремлі зростає розчарування політикою Дональда Трампа та його адміністрації. За даними видання, американський президент під час саміту G7 був вражений останньою кампанією України із завдання далекобійних ударів по цілях углиб території Росії.

Крім того, на саміті Трамп погодився підтримати посилення санкцій проти російського енергетичного сектору. Після цього Україна продовжила атаки на військові об'єкти поблизу Москви та нафтопереробний завод на околицях російської столиці.

За словами двох джерел, знайомих із перебігом закритих дискусій на саміті, Вашингтон демонструє дедалі жорсткіший підхід до оцінки перспектив Росії у війні.

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Заяви Лаврова та оцінки війни

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров також заявив, що США «схоже, відмовляються від ролі об'єктивного посередника» та вже «забули» про заяви Трампа минулого року, які в Москві вважали близькими до власної позиції.

Виступаючи на конференції з питань зовнішньої політики в Москві, Лавров заявив, що Росія буде зосереджуватися на досягненні цілей так званої спеціальної військової операції, виходячи з того, що надії на чесне посередництво США більше не залишилося.

Financial Times зазначає, що ще у березні американська розвідка оцінювала становище Росії на фронті як відносно сильне. Проте останніми місяцями позиція Вашингтона змінилася. За словами європейських дипломатів, американські посадовці більше не вважають, що Москва перемагає у війні. Кремль може навіть не досягти тих цілей, які нині висуває під час переговорів.

Державний секретар США Марко Рубіо цього місяця під час слухань у Сенаті заявив: «Вони точно не досягнуть цілей, які ставили перед собою в перший день війни». 

Українські оцінки та настрої в Кремлі

Високопосадовці української влади повідомили виданню, що бачать ознаки потепління позиції Трампа щодо підтримки Києва та його готовності чинити більший тиск на Росію. Після зустрічей Володимира Зеленського, Дональда Трампа та інших лідерів на саміті G7 українська сторона також обережно говорить про прогрес у питаннях постачання ракет до систем Patriot та ліцензування виробництва західного озброєння.

За інформацією видання, розчарування Кремля діями США накопичується вже майже рік. У Москві вважають, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф неправильно зрозумів російську позицію перед самітом Трампа і Путіна на Алясці минулого року. Після зустрічі з'ясувалося, що позиції сторін залишаються значно більш віддаленими одна від одної, ніж вважалося раніше.

Співрозмовники Financial Times стверджують, що непередбачуваність Трампа та хаотичний стиль дипломатії його оточення призвели до того, що Росія поступово втратила віру в здатність американського президента допомогти реалізувати максималістські цілі Володимира Путіна у війні проти України.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія готова до переговорів з Україною лише «на базі стамбульських домовленостей». За його словами, мирний процес нібито було перервано з ініціативи української сторони. Також глава Кремля стверджував, що останні удари ЗСУ по території РФ спрямовані на посилення позицій України перед можливим відновленням переговорів і не впливають на ситуацію на фронті.

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Теги: переговори США росія путін Україна

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