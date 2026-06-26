Що варто знати перед переїздом до Польщі? Головні переваги та недоліки країни

У Польщі мешкає чимало українців, що є однією з переваг цієї країни

Серед країн, які для еміграції чи тимчасового переїзду під час війни обирають українці, здебільшого лідирує Польща. У цій країні чимало українців. Однак перед переїздом до цієї країни варто знати про головні недоліки та переваги життя в ній. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис акаунту @pv.legalization у TikTok.

Недоліки життя у Польщі

Польща має недоліки, а життя в цій країні власні виклики: від бюрократії до несприятливої погоди. Її головним мінусом є погода. Річ у тім, що надворі завжди сіро, дме вітер та йдуть дощі. Зокрема, це стосується періоду з листопада по квітень. А насолодитися сонцем майже неможливо.

Також у Польщі великий попит на більшість послуг. Тому тут складно знайти квартиру, постійні черги, а щоб потрапити до лікаря, доводиться чекати тижнями.

У Польщі присутня бюрократія. Питання з документами, паперами чи довідками є постійними. Водночас із цим біженцям часто можуть допомогти українці.

Переваги життя у Польщі

Однак Польща має й власні переваги. Зазначається, що тут можна жити роками й майже все вирішувати українською. Річ у тім, що у Польщі багато українців.

Також перевагою життя у цій країні є зручний аеропорт, з якого можна долетіти до багатьох країн Європи. Водночас квитки коштують недорого.

Нагадаємо, українка Тетяна, яка п’ять років мешкає у Польщі, розкрила головні переваги та недоліки життя у Польщі. Блогерка пояснила, чому життя у Познані не є ідеальним.